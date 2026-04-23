Grindeanu intenționează să ceară CCR să nu prelungească interimatul noilor miniștri, după ce PSD părăsește Guvernul Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea politică pe care o conduce ar intenționa să ceară Curții Constituționale a României (CCR) să nu prelungească interimatul miniștrilor care vin în locul celor de la PSD mai mult de 45 de zile. Acesta a transmis că își dorește o dezescaladare a conflictelor, la fel cum a spus și președintele Nicușor Dan după consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni.

Sorin Grindeanu a spus că nu știe încă dacă va depune o moțiune împotriva Guvernului în Parlament, dar a subliniat că PSD o să se reunească în weekend pentru a stabili „planul de bătaie”.

După ce Nicușor Dan va semna demisiile miniștrilor PSD, premierul va numi interimari dintre membrii actuali ai Cabinetului. Interimatul este limitat la 45 de zile. În acest sens, Grindeanu a spus că ar vrea să ceară Curții Constituționale să nu prelungească interimatul peste această limită.

Miniștrii PSD vor merge la Guvern pentru a-și depune demisiile

Miniștrii PSD vor merge astăzi la Guvern, la ora 14.00, pentru a-și depune demisiile, potrivit unor surse politice. Conducerea PSD a dat, miercuri, un vot în unanimitate pentru retragerea miniştrilor săi din Guvern astăzi. Membrii PSD din Guvern care se vor retrage sunt:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării rurale

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Radu Marinescu – ministrul Justiției

Petre Florin-Manole – ministrul Muncii și Solidarității sociale

