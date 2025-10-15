Dan Bittman, mesaj către Victor Rebengiuc: „Pe vremea lui Ceaușescu ar fi fost artist emerit, nu ar fi plătit taxe. Acum este lucrător cultural”

Dan Bittman a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că actorul Victor Rebengiuc, care și-a exprimat adeseori nemulțumirea față de aspecte de pe scena politică, că, pe vremea lui Ceaușescu ar fi fost avut privilegiile unui „artist emerit” însă acum este considerat, din punct de vedere legal, „un lucrător cultural”.

„Aș vrea să-i pun o întrebare domnului Rebengiuc foarte serioasă. Pe vremea lui Ceaușescu dacă ajungea la vârsta aceasta, cu talentul uriaș pe care îl are ar fi fost de mult artist emerit al poporului, fără taxe cu o grămada de drepturi. În vremea asta în care trăiește este lucrător cultural. Pe vremea lui Ceaușescu erai artist emerit și pe vremea asta sunt lucrător cultural. Nu sunt nostalgic, dar atunci oamenii de calibrul acesta erau cu adevărat respectați și acum ești lucrător cultural și plătești”, a declarat Bittman.