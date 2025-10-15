Dan Bittman: „Suntem un popor învrăjbit fără motiv. Asta aș vrea să înțeleagă toți, începând de la politicieni, scriitori”

Dan Bittman a afirmat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” că societatea românească este mult prea „învrăjbită” și s-a referit, în acest sens, la atenția excesivă asupra ideii de război, manifestată prin acțiuni de înarmare și exerciții de înrolare.

Dan Bittman a precizat că cei aflați la putere vor să construiască ideea unui „dușman imaginar” pentru a distrage atenția cetățenilor de la acțiunile care afectează cu adevărat populația.

„Trebuie să ne țină în formă. Să ne țină mintea ocupată cut tot felul de chestii, ca să nu te mai gândești la ce fac ei”, a precizat Dan Bittman.

Solistul trupei Holograf a menționat că nu vede o detensionare, în ceea ce privește panica generată de autorități în privința unui posibil conflict armat.

Dan Bittman: „Nu am nevoie de război cu Rusia în Europa”

Bittman a sugerat că țara noastră ar trebui să facă tot posibilul pentru a evita un conflict cu Rusia și a precizat că, în cazul unui război, va pleca din țară.

„N-am nimic cu Rusia, dimpotrivă, am ajuns în asemenea hal încât să ne punem problema dacă mai jucăm piese de autori ruși. Toți ucrainenii cu bani sunt la noi. Îi văd la Năvodari. Îi văd la București, jeep-urile cu număr de Ucraina. Nu e războiul meu. Eu vreau să-mi cresc copii să se integreze. Nu am nevoie de război cu Rusia în Europa”, a menționat Bittman.

Dan Bittman: „La noi suntem învrăjbiți pe nimic”

Dan Bittman s-a exprimat împotriva ideei de război și a precizat că din societatea actuală lipsește un discurs care vorbește despre pace și inutilitatea războiului.

„M-a trădat țara asta în toate felurile și am iubit-o și acum mă trimite la războiu ca să mor, pentru cine? Naivi am fost din patru în patru ani. Suntem învrăjbiți pe nimic, nu avem de ce să ne certăm. Niciodată.

Am vrut să vorbim despre muzica păcii, cum o făcea John Lennon. La noi suntem învrăjbiți pe nimic, pe banii lor, asta nu înțeleg acei artiști și acei politicieni. Nu am ce să caut aici, nu este business-ul meu, nu este politica mea.

Noi suntem în afara acestui sistem și în afara intereselor lor particulare și personale. Asta aș vrea să înțeleagă toți începând de la politicieni, scriitori…Nu sunt banii noștri, nu este problema noastră. Nu e problema mea”, a precizat Dan Bittman.