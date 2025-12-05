Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Regimurile sunt ciclice. Acest regim a expirat”

Gigi Nețoiu: „Regimurile sunt ciclice. Acest regim a expirat”

Alexandra Anton Marinescu
05 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu: „Regimurile sunt ciclice. Acest regim a expirat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre lipsa de rezultate a ultimelor decenii, despre cum s-au acumulat datorii uriașe și despre faptul că oamenii nu mai cred în promisiunile politicienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „V-am spus că regimurile sunt ciclice”

Nețoiu a explicat de ce crede că modelul politic actual a ajuns la final. Spune că, după 36 de ani, oamenii trăiesc mai greu, iar promisiunile partidelor nu au produs nicio schimbare.

„Și acum, tot ce au semănat, venim iar la domnul Soroș, tot ce au semănat, acum oamenii culeg… V-am spus că regimurile sunt ciclice. Eu cred că acest regim democrat, așa zis democrat, că n-a fost nicio democrație, și după aceea vă și spun de ce, partidele și-au cam dus menirea. Deci, din tot ce au promis că o să fie mai bine oamenilor, după 36 de ani oamenii o duc din ce în ce mai greu. Ce v-am spus eu prima dată? M-ați întrebat care-s proiectele. Dom’le, stați să vedem ce bani avem, să trecem iarna.”, afirmă acesta.

Ne împrumutăm pe bandă rulantă, dar nu producem nimic

Nețoiu a vorbit și despre cifrele mari din spatele problemelor: împrumuturi de sute de miliarde, dobânzi uriașe și întârzieri la plățile statului către firme. El susține că economia este într-un blocaj și că toate aceste datorii sunt greu de acoperit atunci când țara nu produce suficient.

„Ia uitați-vă acum. N-au apă caldă, n-au aia, n-au aia, n-au aia, n-au aia, drumurile nu s-au schimbat cu nimic, șantierele nu s-au redeschis. Iarăși au promis proiecte de sute de milioane. Păi de unde sute de milioane, dacă tu nu produci nimic? Dacă noi, repet, am împrumutat 240 de miliarde de euro. Ce s-a întâmplat cu banii ăia? Plătim 20 de miliarde dobânzi. De unde plătim, dacă noi nu producem nimic? Ne împrumutăm acum cu un miliard pe săptămână. De ce? Să mai plătim taxe și impozite. Lumea se resetează deja.”, spune Gigi Nețoiu.

CITEȘTE ȘI:

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate”

Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele”

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle”

Recomandarea video

Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii: Dan Capatos, DAT AFARĂ de la Antenă, 'la pachet' cu Silviu Andrei!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
Fiica nelegitimă a lui Putin, recunoscută de niște ucraineni în Paris. IREAL ce s-a întâmplat imediat după
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un cosmonaut rus, eliminat dintr-o misiune care trebuia să ajungă la Stația Spațială Internațională. Ce s-a întâmplat?

Cele mai noi