Gigi Nețoiu: „Regimurile sunt ciclice. Acest regim a expirat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre lipsa de rezultate a ultimelor decenii, despre cum s-au acumulat datorii uriașe și despre faptul că oamenii nu mai cred în promisiunile politicienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „V-am spus că regimurile sunt ciclice”

Nețoiu a explicat de ce crede că modelul politic actual a ajuns la final. Spune că, după 36 de ani, oamenii trăiesc mai greu, iar promisiunile partidelor nu au produs nicio schimbare.

„Și acum, tot ce au semănat, venim iar la domnul Soroș, tot ce au semănat, acum oamenii culeg… V-am spus că regimurile sunt ciclice. Eu cred că acest regim democrat, așa zis democrat, că n-a fost nicio democrație, și după aceea vă și spun de ce, partidele și-au cam dus menirea. Deci, din tot ce au promis că o să fie mai bine oamenilor, după 36 de ani oamenii o duc din ce în ce mai greu. Ce v-am spus eu prima dată? M-ați întrebat care-s proiectele. Dom’le, stați să vedem ce bani avem, să trecem iarna.”, afirmă acesta.

Ne împrumutăm pe bandă rulantă, dar nu producem nimic

Nețoiu a vorbit și despre cifrele mari din spatele problemelor: împrumuturi de sute de miliarde, dobânzi uriașe și întârzieri la plățile statului către firme. El susține că economia este într-un blocaj și că toate aceste datorii sunt greu de acoperit atunci când țara nu produce suficient.

„Ia uitați-vă acum. N-au apă caldă, n-au aia, n-au aia, n-au aia, n-au aia, drumurile nu s-au schimbat cu nimic, șantierele nu s-au redeschis. Iarăși au promis proiecte de sute de milioane. Păi de unde sute de milioane, dacă tu nu produci nimic? Dacă noi, repet, am împrumutat 240 de miliarde de euro. Ce s-a întâmplat cu banii ăia? Plătim 20 de miliarde dobânzi. De unde plătim, dacă noi nu producem nimic? Ne împrumutăm acum cu un miliard pe săptămână. De ce? Să mai plătim taxe și impozite. Lumea se resetează deja.”, spune Gigi Nețoiu.

