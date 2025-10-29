Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc”

Decizia SUA de a retrage în jur de 1.000 de militari de la baza Kogălniceanu a lovit ca un bumerang. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a argumentat de ce această surpriză de rău augur, dar cumva previzibilă, ar trebui să fie un adevărat punct de restart pentru țara noastră.

Astfel, Doru Bușcu a subliniat că gravitatea deciziei americanilor pentru România ar trebui să ducă la responsabili politici și la înlocuirea lor cu persoane competente. În viziunea jurnalistului, în primul rând serviciile secrete ar trebui să plătească pentru acest eșec.

„Cădem în această depresie post-retragere americană. Ca să ne ridicăm trebuie: A. să fie niște responsabili politici și B. să apară în locul lor niște oameni care să repornească căruța din noroi”.

Când își va onora CSAT statutul?

Chestionat de moderator în legătură cu impactul social al unei asemenea decizii, redactorul-șef al revistei Cațavencii a punctat că cel mai probabil, șocul se va stinge repede în consacratul stil românesc. Mai grav este că vinovații pentru acest dezastru cu partenerul strategic vor scăpa, reușind să evite un eventual proces de tip Nürnberg. Context în care, CSAT ar trebui să își ia rolul în serios.

„Nu cred că va ține mai mult de două zile, breaking news, se va discuta puțin, după care o altă sfințire sau o abominabilă crimă de undeva dintr-un cartier săraca absorbi iarăși atenția publică. Chestia este că nefiind responsabili, că acum ar urma un mic Nürnberg românesc. Totuși e un lucru grav, niște oameni sunt responsabili. Măcar politic să răspundă. Dacă ar urma lucrul ăsta, s-ar putea să existe consecințe politice interesante. S-ar putea face un CSAT care să-și propună nu doar să existe un consens sau o lectură a unor documente în timp ce toată lumea moțăie”, a conchis ironic jurnalistul Cațavencii.