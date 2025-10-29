Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc”

Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc”

29 oct. 2025, 17:51, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Doru Bușcu condamnă inacțiunea statului român în relația cu SUA și cere demisii: „Acum ar urma un mic Nürnberg românesc”

Decizia SUA de a retrage în jur de 1.000 de militari de la baza Kogălniceanu a lovit ca un bumerang. Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a argumentat de ce această surpriză de rău augur, dar cumva previzibilă, ar trebui să fie un adevărat punct de restart pentru țara noastră. 

Astfel, Doru Bușcu a subliniat că gravitatea deciziei americanilor pentru România ar trebui să ducă la responsabili politici și la înlocuirea lor cu persoane competente. În viziunea jurnalistului, în primul rând serviciile secrete ar trebui să plătească pentru acest eșec.

„Cădem în această depresie post-retragere americană. Ca să ne ridicăm trebuie: A. să fie niște responsabili politici și B. să apară în locul lor niște oameni care să repornească căruța din noroi”. 

Când își va onora CSAT statutul?

Chestionat de moderator în legătură cu impactul social al unei asemenea decizii, redactorul-șef al revistei Cațavencii a punctat că cel mai probabil, șocul se va stinge repede în consacratul stil românesc. Mai grav este că vinovații pentru acest dezastru cu partenerul strategic vor scăpa, reușind să evite un eventual proces de tip Nürnberg. Context în care, CSAT ar trebui să își ia rolul în serios.

„Nu cred că va ține mai mult de două zile, breaking news, se va discuta puțin, după care o altă sfințire sau o abominabilă crimă de undeva dintr-un cartier săraca absorbi iarăși atenția publică. Chestia este că nefiind responsabili, că acum ar urma un mic Nürnberg românesc. Totuși e un lucru grav, niște oameni sunt responsabili. Măcar politic să răspundă. Dacă ar urma lucrul ăsta, s-ar putea să existe consecințe politice interesante. S-ar putea face un CSAT care să-și propună nu doar să existe un consens sau o lectură a unor documente în timp ce toată lumea moțăie”, a conchis ironic jurnalistul Cațavencii.

Citește și

EXCLUSIV Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MApN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA”
16:25
Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MApN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA”
EXCLUSIV Fostul Șef al Statului Major, tranșant: „La nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme”
16:20
Fostul Șef al Statului Major, tranșant: „La nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme”
VIDEO România a devenit irelevantă militar pentru AMERICANI. Cristoiu: „O rupere de alianță între Europa și America”
16:00
România a devenit irelevantă militar pentru AMERICANI. Cristoiu: „O rupere de alianță între Europa și America”
VIDEO Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: „E rezultatul lipsei de viziune”
15:32
Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: „E rezultatul lipsei de viziune”
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cum a ajuns un ofițer de informații francez să lucreze direct cu primul-ministru al României?