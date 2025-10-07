Doru Bușcu: „Dacă nu își poate face partid, Nicușor Dan va apela la SERVICIILE serviciilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Doru Bușcu a declarat că dacă președintele Nicușor Dan nu va reuși să-și înființeze propria platformă politică, șeful statului va trebui să recurgă la serviciile serviciilor. Urmăriți aici emisiunea integrală

„Președinții își construiesc partidele prin deturnare. Nicușor este într-un proces asemănător, dacă nu-și construiește o platformă politică reală, va trebui să recurgă la serviciile serviciilor, structurilor care îi sun subordonate direct. Cred că, în continuare, nu este o conștiință politică care să construiască un partid politic, pentru că SRI nu are un lider politic. Deocamdată cred că nu poate construi actualul șef la SRI,” a spus Bușcu.