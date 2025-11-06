Invitat într-o nouă ediție live a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a creionat un tablou necruțător al luptelor de culise și al negocierilor cinice purtate de partide pentru a obține cât mai mult profit politic la alegerile locale din 7 decembrie, care vor desemna viitorul primar al Capitalei.

Despre „mica bursă balcanică”

Redactorul-șef al publicației Cațavencii a observat că în orice campanie negocierile se poartă ca la piață, fără scrupule.

„În campanii sunt mulți iepuri, unul dintre ei e Piedone, care s-a dus deja către un candidat. Dar eu nu cred că el se va stabiliza acolo. E o negociere permanentă pe măsură ce crește prețul grâului. Este o mică bursă balcanică în care oamenii joacă, până în ultima clipă, procentul ăla. Pe care de obicei îl monetizează sub forma vulgară a banilor cash sau prin posturi, numiri, aprobarea unor contracte. Toți se comportă ca niște cete de tâlhari care își negociază partea din pradă”, a completat Bușcu.

Nicușor Dan și-a dezamăgit electoratul, dar nici PSD și PNL nu stau mai bine

Invitatul a mai comentat că în primele 6 luni de mandat, Nicușor Dan „și-a dezamăgit puțin electoratul prin apropierea de PSD”, însă nici alte partide nu stau mai bine, fiind vizate mai ales cele două mari partide care compun coaliția de guvernare.

„PSD, dacă trece în opoziție, devine o pârghie importantă pentru a șantaja și a sancționa guvernarea. Pe de altă parte, își dezamăgește structurile locale, care nu mai au acces la bani. Ceilalți (n.r. – PNL) intră într-o formulă de guvernare minoritată. E rău pentru toată lumea”.