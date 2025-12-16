Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Viorel Cataramă. Liberal convins și unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, Cataramă a lansat o critică virulentă la adresa propriei formațiuni politice.

Viorel Cataramă a fost chestionat de moderator cum se explică declinul PNL în condițiile în care este la În viziunea omului de afaceri, fost senator PNL, în prezent partidul istoric a abdicat de la autentica doctrină liberală.

Cataramă: Toate cele 4 partide de la conducere sunt progresiste. Inclusiv Bolojan face politică de stânga

Eu, care sunt conservator, și de 35 de ani sunt apreciat ca fiind de dreapta, trebuie să constat că partidul din care fac parte și pentru care am muncit duce o politică de stânga. Să lămurim o dată și această chestiune. Un partid politic care crește taxele este de stânga. Un partid politic care reduce taxele este de dreapta. Restul sunt vrăjeli, putem să facem discuții la ASE, la Academia Română, unde vreți dvs., dar în esență un partid care crește taxele este un partid de stânga. Toate partidele care conduc astăzi România, toate cele 4, sunt progresiste. Urmează fără niciun fel de ezitare politica venită de la Bruxelles. Punct, a comentat Cataramă.

În acest context, invitatul a mai remarcat că inclusiv președintele actual al liberalilor, premierul Ilie Bolojan, s-a raliat unei politici de orientare progresistă. Nu mi-e clar de ce, inclusiv Ilie Bolojan face politică progresistă, de stânga.

„Racolările” de acum două decenii, o explicație pentru orientarea progresistă a marilor partide

În opinia politicianului, orientarea progresistă a partidelor de la guvernare are o explicație și în „racolările” de acum 15-20 de ani din rândurile liderilor politici. Un astfel de exemplu este chiar fostul primar al Oradei, în prezent premierul României.

Eu mi-aduc aminte când venea Maia Sandu și îi făcea vizită lui Bolojan la Oradea, el fiind primar sau președinte de CJ. Ei mai mișcă puțin, mai o moține simplă, dar în esență ei (n.r. – liberalii) nu mișcă în front.



PNL s-a prăbușit din cauza creșterii taxelor



Antreprenorul apreciază că declinul PNL, foarte vizibil în toate sondajele recente, se datorează și creșterii taxării. PNL s-a prăbușit când a crescut taxarea, asta înseamnă să abdici de la valorile de dreapta, a mai comentat Cataramă. Acesta a avut și o concluzie amară: Nu știu care e proiectul politic al PNL.

