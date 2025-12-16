Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

Cataramă își atacă propriul partid: PNL face o politică progresistă, de stânga/Un partid care crește taxele e de stânga

16 dec. 2025, 16:13, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul, l-a avut ca invitat pe omul de afaceri Viorel Cataramă. Liberal convins și unul dintre membrii marcanți ai PNL după 1989, Cataramă a lansat o critică virulentă la adresa propriei formațiuni politice.

Viorel Cataramă a fost chestionat de moderator cum se explică declinul PNL în condițiile în care este la În viziunea omului de afaceri, fost senator PNL, în prezent partidul istoric a abdicat de la autentica doctrină liberală.

Cataramă: Toate cele 4 partide de la conducere sunt progresiste. Inclusiv Bolojan face politică de stânga

Eu, care sunt conservator, și de 35 de ani sunt apreciat ca fiind de dreapta, trebuie să constat că partidul din care fac parte și pentru care am muncit duce o politică de stânga. Să lămurim o dată și această chestiune. Un partid politic care crește taxele este de stânga. Un partid politic care reduce taxele este de dreapta. Restul sunt vrăjeli, putem să facem discuții la ASE, la Academia Română, unde vreți dvs., dar în esență un partid care crește taxele este un partid de stânga. Toate partidele care conduc astăzi România, toate cele 4, sunt progresiste. Urmează fără niciun fel de ezitare politica venită de la Bruxelles. Punct, a comentat Cataramă.

În acest context, invitatul a mai remarcat că inclusiv președintele actual al liberalilor, premierul Ilie Bolojan, s-a raliat unei politici de orientare progresistă. Nu mi-e clar de ce, inclusiv Ilie Bolojan face politică progresistă, de stânga.

Racolările de acum două decenii, o explicație pentru orientarea progresistă a marilor partide

În opinia politicianului, orientarea progresistă a partidelor de la guvernare are o explicație și în racolările de acum 15-20 de ani din rândurile liderilor politici. Un astfel de exemplu este chiar fostul primar al Oradei, în prezent premierul României.

Eu mi-aduc aminte când venea Maia Sandu și îi făcea vizită lui Bolojan la Oradea, el fiind primar sau președinte de CJ. Ei mai mișcă puțin, mai o moține simplă, dar în esență ei (n.r. – liberalii) nu mișcă în front.

PNL s-a prăbușit din cauza creșterii taxelor

Antreprenorul apreciază că declinul PNL, foarte vizibil în toate sondajele recente, se datorează și creșterii taxării.  PNL s-a prăbușit când a crescut taxarea, asta înseamnă să abdici de la valorile de dreapta, a mai comentat Cataramă. Acesta a avut și o concluzie amară: Nu știu care e proiectul politic al PNL. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!

S-au încăierat brătienii! Chirica îl injură pe Muraru: “L**ă tristă! Dobitocule”

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
15:37
Viorel Cataramă, previziune sumbră pentru Iohannis: Va sfârși în pușcărie pentru ce a făcut!
EXCLUSIV „Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
12:35
„Eroina” Raluca Moroșanu a blocat ancheta DNA în dosarul Coldea. Cristoiu: DIICOT trebuia să se sesiseze, poate e caz de siguranță națională
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
19:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
EXCLUSIV Cristoiu îl atacă pe CTP după o postare despre cazul Rodica Stănoiu: Nu și-a luat pastilele
17:34
Cristoiu îl atacă pe CTP după o postare despre cazul Rodica Stănoiu: Nu și-a luat pastilele
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:46, 14 Dec 2025
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Click
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Telescopul James Webb a descoperit cea mai veche supernovă observată vreodată
EXTERNE Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
17:00
Marea Britanie anunță un ajutor de 600 milioane de lire pentru Ucraina pentru apărarea aeriană pe timpul lunilor de iarnă
TAXE Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
16:57
Turiștii străini vor fi nevoiți să plătească o taxă pentru a admira faimoasa Fontana di Trevi din Italia. Ce valoare are și când va intra în vigoare
FLASH NEWS Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
16:51
Lui Nicușor Dan îi e rușine cu coaliția în lume: „Este foarte greu să explic unui străin că avem 4 partide care formează o coaliție și se atacă între ele”
POLITICĂ Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
16:48
Toni Neacșu explică de ce premierul Ilie Bolojan e obligat să o revoce pe ministra Mediului după moțiune
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
16:46
Președintele Nicușor Dan nu dă satisfacție protestatarilor USR/ Rezist din Justiție: „Nu sunt adeptul unei cedări a sistemului judecătoresc către zona politică. Sistemul să se autoguverneze”
PROTEST Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia
16:30
Constanța este paralizată de un protest spontan al șoferilor de autobuz. Ce revendicări au aceștia

Cele mai noi