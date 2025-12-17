Deputaţii şi senatorii României se reunesc vineri, de la ora 14.00, în format online pentru a-şi da „aprobarea prealabilă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cele două Camere pentru iniţierea procedurii pentru semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC)”. Pentru că este vorba despre o urgenţă, cel mai probabil că Acordul va fi votat în cadrul plenului de luni, 22 decembrie 2025, conform surselor consultate de Gândul.

MApN a încheiat un acord-cadru cu compania americană Lockheed Mertin în valoare de peste 600 de milioane de dolari pentru instruirea piloților români și ucraineni pe F-16, pe o perioadă de 60 de luni. Vor fi instruiți 60 de piloți români și 25 de piloți ucraineni. Pentru cei ucraineni, sumele de bani cheltuite pentru instruire ar urma să ne fie rambursate prin mecanisme europene și transatlantice. Valoarea estimată a acestui Acord-cadru este de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Gândul a obținut în exclusivitate documentele.

Conform surselor Gândul, e nevoie de aprobarea Parlamentului, dacă suma aflată în discuţie depăşeşte 100 de milioane de euro.

Potrivit aceloraşi surse, deputaţii din Comisia de Apărare şi-au dat acordul pentru acest contract care va fi supus votului reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor, după şedinţa de vineri, în format online.

Ce scrie în documentul transmis deputaţilor de către MApN

În documentul studiat de parlamentari, pus la dispoziţie de Ministerul Apărării Naţionale, se specifică faptul că, „pentru continuarea activității de instruire a piloților de F-16, pe teritoriul național, în cadrul Centrului European de Instruire F-16, a fost identificată ca soluție viabilă și sustenabilă, încheierea unui Acord-cadru de prestări servicii între Ministerul Apărării Naționale al României și compania Lockheed Martin. Acest acord-cadru va acoperi funcționarea Centrului European de Instruire F-16, atât pe partea de instruire a personalului, mentenanță a aeronavelor F-16 cât şi servicii logistice integrate (supply & sustainment).”

„Începând cu 01.01.2026, odată cu transferul celor 18 aeronave F-16,

responsabilitatea pentru operarea, gestionarea și funcționarea Centrului European de

Instruire F-16 va intra în atribuțiile României. Astfel, din motive logistice și

operaționale, pentru continuarea activității de instruire a piloților de F-16, pe teritoriul

național, în cadrul Centrului European de Instruire F-16, a fost identificată ca soluție

viabilă și sustenabilă, încheierea unui Acord-cadru de prestări servicii între Ministerul

Apărării Naționale al României și compania Lockheed Martin. Acest acord-cadru va

acoperi funcționarea Centrului European de Instruire F-16, atât pe partea de instruire

a personalului, mentenanță a aeronavelor F-16 cât şi servicii logistice integrate

(supply & sustainment)(…)

În acest context, solicităm aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru

semnarea Acordului-cadru de prestări servicii de instruire a personalului navigant

în cadrul Centrului European de Instruire F-16 (EFTC), cu durata de 60 luni,

între Ministerul Apărării Naționale al României și compania Lockheed Martin.

Valoarea Acordului-cadru, fără TVA, a fost estimată, la 612,4 milioane USD,

pe baza datelor de fundamentare colectate până la acest moment, valoarea exactă

urmând a fi stabilită în urma încheierii negocierilor cu compania Lockheed Martin.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr.195/2012, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are

obligația de a solicita aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru inițierea procedurii

de atribuire a contractelor de achiziție, în cazul în care valoarea estimată a

contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a

100.000.000 Euro.

Avându-se în vedere aspectele menționate anterior, vă adresăm rugămintea

de a aproba, prealabil, inițierea de către Ministerul Apărării Naționale, prin

șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, a negocierilor Acordului-cadru de

prestări servicii de instruire a personalului navigant în cadrul Centrului European

de Instruire F-16 (EFTC), cu durata de 60 luni, între Ministerul Apărării

Naționale al României și compania Lockheed Martin.”

Comisiile parlamentare de apărare au analizat și aprobat solicitarea Ministerului Apărării Naționale privind aprobarea inițierii negocierilor pentru un acord-cadru cu compania americană Lockheed Martin, în valoare estimată de 612,4 milioane de dolari, fără TVA. Luni, acesta va fi votat în plenul reunit al Parlamentului, în şedinţă de urgenţă.

