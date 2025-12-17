Prima pagină » Justiție » Horațiu Potra, nepotul și fiul său au fost transferați la Penitenciarul Rahova

Horațiu Potra, nepotul și fiul său au fost transferați la Penitenciarul Rahova

17 dec. 2025, 17:21, Justiție
Horațiu Potra, nepotul și fiul său au fost transferați la Penitenciarul Rahova

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost transferat din Arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova. Decizia a fost luată marți seară, după ce procesul în care ei sunt acuzați și după confruntarea din instanță cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a început pe fond.

Astfel că, Potra și fiul său rămân în arest, potrivit deciziei luate de Curtea de Apel București, după ce avocații celor doi au cerut comutarea la o măsură mai puțin dură.

Ce acuzații i se aduc lui Potra

Mercenarul a fost trimis în judecată pentru comiterea unor infracțiuni grave pentru destabilizarea României. În același dosar, au fost trimise alte 20 de persoane, inclsuiv Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Potrivit anchetei, Georgescu și Potra s-ar fi întâlnit de mai multe ori, însă fostul candidat neagă vreo legătură între ei.

Potrivit anchetatorilor, mercenarul acționa în zone de conflict internațional. În urma cercetărilor, s-a stabilit că cei doi s-au întâlnit la Ciolpani, acolo unde au discutat un plan conform potrivit căruia Potra și anturajul lui pregătit militar ar fi urmat să execute „acțiuni violente cu caracter subversiv”. Acestea aveau scopul de a deturna manifestațiile pașnice de la acea vreme.

Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. Cum motivează instanța decizia

Călin Georgescu, la ieșirea de la Curtea de Apel: „Justiția nu se face la televizor". Fostul prezidențiabil și Horațiu Potra, în fața instanței

