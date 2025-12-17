Prima pagină » Sport » El e românul care face FURORI în Supercars. La 17 ani pilotează un Aston Martin

El e românul care face FURORI în Supercars. La 17 ani pilotează un Aston Martin

17 dec. 2025, 17:23, Sport
El e românul care face FURORI în Supercars. La 17 ani pilotează un Aston Martin
Galerie Foto 6

Luca Savu este în lumea exclusivistă a motorsportului de elită. La volanul unui Aston Martin, tânărul român a urcat pe podium în Iberian Supercars GT4 și a arătat că drumul spre Campionatul Mondial de Anduranță nu mai este un vis, ci o țintă clară.

La doar 17 ani, Luca Savu are deja 12 ani de experiență în motorsport. Crescut într-o familie pentru care adrenalina e un stil de viață — cu tatăl fost pilot de raliuri și mama fondatoarea Women’s Rally — tânărul a avut un 2025 intens, cu curse atât în țară, cât și în străinătate, unde a debutat într-un nou campionat.

El e românul care face furori în Supercars. La 17 ani pilotează un Aston Martin

„În afara țării am concurat în Campionatul de GT4 cu un Aston Martin în Spania și în Portugalia. Unde am reușit să termin o cursă pe locul 2” , dezvăluie Luca.

Luca nu doar concurează cu un Aston Martin, el face parte și din celebra academie engleză: „Academia e aproape de Silverstone. Ei de ajută pe parcursul sezonului. îți analizează rezultatele , au la sediu lor sală de fitness, simulatoare. Poți să testezi mașini și teoretic te ajută să te dezvolți pe parcursul carierei tale”.

La academia engleză românul e coleg cu piloți din toată lumea: „Anul acesta am fost 23 de piloți în academie din Brazilia, SUA, România, Spania, Portugalia, China”.

„Sper cu un pic de ajutor de la Academia Aston Martin, unde am reușit să intru pe parcursul acestui an, să reușesc să ajung în campionatul mondial de anduranță”, se destăinuie el. Pilotul este elev în clasa a 11 a și știe și ce va face după ce va termina liceul: „Cel mai probabil o să mă duc la Politehnică, pe auto mecanică. Aș vrea să devin inginer de curse”.

Mama lui Luca este încântată de realizările băiatului său. „A fost o trecere destul de mare de la un monopost, la o mașină Aston Martin GT4. A fost un real succes, chiar la ultima etapă unde din 46 de mașini la start a reușit să obțină locul 2. A fost pentru noi fantastic”, povestește Laura Savu.

Recomandarea video

Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit o structură bizară care emite căldură sub suprafața Lunii

Cele mai noi