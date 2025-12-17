Luca Savu este în lumea exclusivistă a motorsportului de elită. La volanul unui Aston Martin, tânărul român a urcat pe podium în Iberian Supercars GT4 și a arătat că drumul spre Campionatul Mondial de Anduranță nu mai este un vis, ci o țintă clară.

La doar 17 ani, Luca Savu are deja 12 ani de experiență în motorsport. Crescut într-o familie pentru care adrenalina e un stil de viață — cu tatăl fost pilot de raliuri și mama fondatoarea Women’s Rally — tânărul a avut un 2025 intens, cu curse atât în țară, cât și în străinătate, unde a debutat într-un nou campionat.

El e românul care face furori în Supercars. La 17 ani pilotează un Aston Martin

„În afara țării am concurat în Campionatul de GT4 cu un Aston Martin în Spania și în Portugalia. Unde am reușit să termin o cursă pe locul 2” , dezvăluie Luca.

Luca nu doar concurează cu un Aston Martin, el face parte și din celebra academie engleză: „Academia e aproape de Silverstone. Ei de ajută pe parcursul sezonului. îți analizează rezultatele , au la sediu lor sală de fitness, simulatoare. Poți să testezi mașini și teoretic te ajută să te dezvolți pe parcursul carierei tale”.

La academia engleză românul e coleg cu piloți din toată lumea: „Anul acesta am fost 23 de piloți în academie din Brazilia, SUA, România, Spania, Portugalia, China”.

„Sper cu un pic de ajutor de la Academia Aston Martin, unde am reușit să intru pe parcursul acestui an, să reușesc să ajung în campionatul mondial de anduranță”, se destăinuie el. Pilotul este elev în clasa a 11 a și știe și ce va face după ce va termina liceul: „Cel mai probabil o să mă duc la Politehnică, pe auto mecanică. Aș vrea să devin inginer de curse”.

Mama lui Luca este încântată de realizările băiatului său. „A fost o trecere destul de mare de la un monopost, la o mașină Aston Martin GT4. A fost un real succes, chiar la ultima etapă unde din 46 de mașini la start a reușit să obțină locul 2. A fost pentru noi fantastic”, povestește Laura Savu.