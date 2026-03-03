Silvia Dinică, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Legislativul și zona de reglementare trebuie să fie cu un pas înaintea schimbărilor

Conferința Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” a adus în prim-plan modul în care provocările legislative, oportunitățile tehnologice și nevoia de experiențe remarcabile pentru angajați se întâlnesc și se completează, transformând funcțiunea de resurse umane într-un motor real de performanță și competitivitate organizațională.

Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a precizat că în cadrul dialogului s-au văzut perspective de la firul ierbii, probleme cu care se confruntă piața, aspecte cu care se confruntă angajatorii.

„A fost un dialog extraordinar, un dialog în care s-au văzut perspective diferite și, în primul rând, ceea ce a contat a fost faptul că s-au văzut perspective de la firul ierbii, să zic așa, lucruri cu care se confruntă piața, aspecte cu care se confruntă angajatorii, cu care se confruntă cei care se uită către resursa umană. S-au exprimat temeri în același timp, însă s-au construit și soluții și evident că întotdeauna există un capăt legislativ, de modificare legislativă și că legislativul și zona aceasta de reglementare ar trebui să fie cu un pas înaintea schimbărilor, astfel încât să nu fim luați prin surprindere și să nu fie un impact negativ, pentru că schimbarea e parte din societatea noastră, fie că vrem, fie că nu vrem.

Important este să o pregătim, să punem în valoare resursa umană și, mai departe, cu o resursă umană valoroasă, bine pregătită și care are alternativă să putem să creem o economie mai puternică, valoare, inovație și să fim cu toții mai bine ca societate”, a explicat Silvia Dinică.

„Trebuie să știm să construim pe această tehnologie”

Secretarul de stat în Ministerul Muncii este de părere că noile tehnologii vor fi complementare resursei umane.

„Noile tehnologii se vor dezvolta în continuare, o dezvoltare semnificativă, vor fi parte din viața noastră, vor fi complementare resursei umane. Trebuie să știm să construim pe această tehnologie. Spunea cineva mai devreme că zona de securitate cibernetică, rolurile de securitate cibernetică vor fi foarte căutate în continuare și va fi și o nevoie de un de un număr mare de specialiști pe zona aceasta, ceea ce evident că va face ca unele meserii să fie căutate.

Formarea profesională și specializările vor trebui să se adapteze rapid: care este cel mai scurt timp în care putem pregăti un programator să devină specialist în securitatea cibernetică? E una dintre întrebările la care trebuie să găsim răspuns sau un om care a lucrat deja în IT și care, dacă vrea să schimbe, să poată să facă față provocărilor pe care le oferă noul rol. Tehnologia este aici, tehnologia face parte din viața noastră, însă trebuie să fie un mediu sigur, trebuie să fie etic și să ținem cont de asta în momentul când dezvoltăm tehnologia”, a precizat aceasta.

