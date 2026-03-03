Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan

Irakul condus de premierul Mohammed Shia’ al -Sudani a anunțat că va opri exporturile de țiței din regiunea Kurdistan, prin conducta cheie către portul turc Ceyhan.

Aproximativ 200.000 de barili pe zi de exporturi au fost oprite după ce producătorii au redus producția de petrol, ca măsură de precauție pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Irak ar urma să scadă producția de petrol cu 3 milioane de barili pe zi în cazul în care criza din Strâmtoarea Ormuz persistă. Irakul este al doilea producător petrolier din cadrul națiunilor OPEC.

Producția a scăzut dramatic

Producția a scăzut la aproximativ 50.000 de barili pe zi, folosiți acum doar pentru consumul local, potrivit Bloomberg .

În urmă cu 35 de ani de la Războiul din Golf, dictatorul irakian Saddam Hussein a invadat Kuweit și a incendiat peste 700 de puțuri de petrol, cauzând o catastrofă ecologică și pierderi de 160 de miliarde de dolari economiei țării arabe.

