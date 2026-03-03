Prima pagină » Știri externe » Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului

Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului

Olga Borșcevschi
03 mart. 2026, 17:31, Știri externe
Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului

Președintele rus Vladimir Putin va transmite Iranului profundele îngrijorări exprimate de liderii arabi cu privire la atacurile Teheranului asupra infrastructurii petroliere din regiune, a transmis marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în contextul în care conflictul din Iran continuă să se extindă.

Vladimir Putin a avut luni o serie de convorbiri telefonice cu liderii a patru țări arabe din Golf, oferindu-se să folosească legăturile Moscovei cu Teheranul, cu care are un parteneriat strategic, pentru a încerca să dezamorseze tensiunile din regiune.

„Putin va depune cu siguranță toate eforturile pentru a contribui cel puțin la o oarecare reducere a tensiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Discuțiile de ieri cu aproape toți interlocutorii săi s-au concentrat pe transmiterea profundei îngrijorări a (n.r. președintelui) Putin către Iran cu privire la atacurile asupra infrastructurii petroliere, profitând de dialogul pe care îl menținem cu conducerea iraniană”, a mai spus el.

Putin a transmis condoleanțe familiei liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-o notă adresată președintelui Masud Pezeshkian în weekend, însă Kremlinul nu a făcut public niciun alt contact cu conducerea iraniană de la începerea sâmbătă a atacurilor israeliano-americane asupra Iranului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Șeful diplomației ruse susține că nu există dovezi privind dezvoltarea armelor nucleare de către Iran

Putin și Orban au discutat despre impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie

Recomandarea video

Citește și

DIPLOMAȚIE 🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
18:33
🚨 Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, se duce la Casa Albă pentru o întâlnire cu Donald Trump
TENSIUNI Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan
18:16
Turbulențe majore pe piața globală de țiței.După ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz, și Irak a oprit exporturile de țiței din regiunea Kurdistan
COMERȚ Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
17:30
Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol
FLASH NEWS Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“
17:10
Rușii de la Rosatom au oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran. Angajații părăsesc țara. „Am pierdut contactul cu întreaga industrie nucleară“
TENSIUNI Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”
16:52
Viktor Orban îl reclamă pe Zelenski la UE în problema conductei de petrol Drujba: „Am sunat-o pe Ursula von der Leyen”
FLASH NEWS Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
16:21
Ce metode folosea Alexandru Bălan, fostul spion din Republica Moldova, în comunicarea cu agenții KGB. Dat în judecată de DIICOT pentru trădare
Mediafax
De ce Iranul a ripostat rapid, după eliminarea lui Khamenei?
Digi24
Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
UE elimină eticheta privind emisiile pentru oțel din legea „fabricat în Europa”, arată un proiect
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
„Ingredientele vieții” ar fi existat încă de la bun început pe sateliții planetei Jupiter
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
18:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
18:42
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune
LIFESTYLE Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
18:29
Greșeala care îți distruge mașina de spălat rufe fără să îți dai seama. Ce nu ar trebui să folosești niciodată, potrivit experților
TRAGEDIE A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
18:23
A murit Andreea Aniţă, tânăra pentru care românii au strâns în timp record 2,3 milioane de euro pentru a se trata de o formă agresivă de cancer
FLASH NEWS Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri
18:20
Copilă orfană, în vârstă de 14 ani, agresată sexual de un pretins profesor de matematică. Individul a fost dus la audieri
FLASH NEWS Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori
18:18
Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori

Cele mai noi

Trimite acest link pe