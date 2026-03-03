Putin se oferă să fie mediator la stabilizarea situației din Orientul Mijlociu. Mesajul important transmis Teheranului

Președintele rus Vladimir Putin va transmite Iranului profundele îngrijorări exprimate de liderii arabi cu privire la atacurile Teheranului asupra infrastructurii petroliere din regiune, a transmis marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în contextul în care conflictul din Iran continuă să se extindă.

Vladimir Putin a avut luni o serie de convorbiri telefonice cu liderii a patru țări arabe din Golf, oferindu-se să folosească legăturile Moscovei cu Teheranul, cu care are un parteneriat strategic, pentru a încerca să dezamorseze tensiunile din regiune.

„Putin va depune cu siguranță toate eforturile pentru a contribui cel puțin la o oarecare reducere a tensiunilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Discuțiile de ieri cu aproape toți interlocutorii săi s-au concentrat pe transmiterea profundei îngrijorări a (n.r. președintelui) Putin către Iran cu privire la atacurile asupra infrastructurii petroliere, profitând de dialogul pe care îl menținem cu conducerea iraniană”, a mai spus el.

Putin a transmis condoleanțe familiei liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, într-o notă adresată președintelui Masud Pezeshkian în weekend, însă Kremlinul nu a făcut public niciun alt contact cu conducerea iraniană de la începerea sâmbătă a atacurilor israeliano-americane asupra Iranului.

