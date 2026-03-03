Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir a reacționat în exclusivitate cu privire la războiul din Orientul Mijlociu.

Dragomir l-a descris pe Donald Trump drept o persoană încrezătoare în propriile forțe și a subliniat faptul că intenția principală a președintelui american este aceea de a intra în cartea de istorie, asemenea marilor lideri ai timpurilor.

„Dacă există pe lumea asta un om care să-i descifreze psihologia gândirii lui Trump, eu mă împușc. Te aștepți de la el la orice, e foarte încrezător în puterile sale. Vrea să rămână în istorie, așa cum a rămas Napoleon sau Hitler. Chiar dacă omenirea i-a catalogat drept teroriști și criminali, popoarele lor i-a divinizat. Trump joacă pentru cartea de istorie.”

În cadrul aceleiași emisiuni, Dumitru Dragomir a exclus posibilitatea ca Statele Unite să fie puse într-un context dificil de conflictul din Iran