Dumitru Dragomir, reacție exclusivă despre războiul SUA-Iran: „Trump vrea să rămână în istorie, nu există riscul să se împotmolească în Iran”

Invitat în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Dumitru Dragomir a reacționat în exclusivitate cu privire la războiul din Orientul Mijlociu.
Dragomir l-a descris pe Donald Trump drept o persoană încrezătoare în propriile forțe și a subliniat faptul că intenția principală a președintelui american este aceea de a intra în cartea de istorie, asemenea marilor lideri ai timpurilor.
„Dacă există pe lumea asta un om care să-i descifreze psihologia gândirii lui Trump, eu mă împușc. Te aștepți de la el la orice, e foarte încrezător în puterile sale. Vrea să rămână în istorie, așa cum a rămas Napoleon sau Hitler. Chiar dacă omenirea i-a catalogat drept teroriști și criminali, popoarele lor i-a divinizat. Trump joacă pentru cartea de istorie.”
În cadrul aceleiași emisiuni, Dumitru Dragomir a exclus posibilitatea ca Statele Unite să fie puse într-un context dificil de conflictul din Iran
„Nu există riscul să se împotmolească în Iran. Atâta timp cât își vând armamentul, americanii au de câștigat. El nu se pune cu cei din spatele cortinei, e băiat deștept.”