Ministrul Energiei s-a râzgândit: „Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, s-ar putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei”

03 mart. 2026, 18:06, Economic
Minstrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, la mai puțin de o zi după ce contrazicea scenariul în care carburanții ar putea să depășească pragul de 10 lei pe litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari de 3-5 bani. Oficialul spune acum că, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, acest lucru se va reflecta și în prețul benzinei și al motorinei. 

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, daca barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, există acest risc. Dacă va mai crește prețul la tona de motorină, există acest risc. Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu, lucru pe care nu-l putem controla. Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, va putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei. Nu-mi doresc să ajungem, facem tot ce ține de noi să absorbim acest șoc”, a transmis Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei și-a revizuit estimările cu privire la prețul carburanților din România, deși cu o zi în urmă a declarat în cadrul unei conferințe de presă la sediul PSD că prețul carburanților va crește cu cel mult 3-5 bani pe litru. De asemenea, Bogdan Ivan a transmis că a luat măsurile necesare pentru a-i împierdica pe furnizori să speculeze situația războiului din Iran, pentru a impune tarife exorbitante.

„Am vorbit cu ANPC, Consiliul Concurenței, ANAF și țin să menționez că am luat măsuri pentru ca prețul la pompă să nu ajungă la 10 lei. Prețul va crește cu cel mult 3 – 5 bani”, a spus ministrul Energiei cu o zi în urmă. 

Ministrul Energiei: Suntem asiguraţi cu depozite în caz de urgenţă

Mai mult decât atât, ministrul spunea că România este asigurată în caz de urgență cu depozite care pot asigura aprovizionarea pentru piața locală aproximativ 90 de zile. Bogdan Ivan a mai transmis că în toate terminalele de pe teritoriul României și în depozite sunt suficienți carburanți pentru a asigura fluxuri normale, fără vreo perturbație. Totuși, România rămâne vulnerabilă în contextul războiului din Iran, deoarece aproximativ 40% din necesarul de import de motorină provine din Arabia Saudită.

