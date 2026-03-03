Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a comentat pe tema crizei politice care a urmat ca efect al anulării alegerilor din anul de grație 2024. Astfel, apreciază fostul investitor în fotbal, care a avut și o scurtă carieră de politician, acest fenomen le-a deschis ochii românilor asupra a ceea ce înseamnă concret sistemul.

Invitatul apreciază că sistemul a lucrat în așa fel încât să elimine orice potențial președinte care nu le servea, așadar nu au ezitat să ignore voturile românilor

Dumitru Dragomir: Ați văzut la alegeri ce i-au făcut lu ăsta? Înjură toată lumea.

Ionuț Cristache: Dumneavoastră ce ați înțeles din alegerile astea?

Dragomir: Eu am înțeles că este inutil să mai vorbim degeaba.

Cristache: Adică, bă, bă, bă, ia taci dracul din gură.

Dragomir: Ce dracu’, măi?

Cristache: Mai vorbește când te întrebăm, măi.

Dragomir: Măi, măi, fratele meu, aici e totul calculat, măi oameni buni. Nimic nu este întâmplător. Când îi aud pe câte unii…

Cristache: Nea Mitică, dar lămurește-mă. Stăteai dumitale pe carapeluță. Era duminică, alegeri, a ieșit Lasconi cu Georgescu. Cum ați reacționat? Dați-mi și mie niște crâmpeie din viața dvs. Când i-ați văzut pe ăștia doi și Ciolacu pe 3…

”N-aș fi putut să cred c ă Ciolacu nu intră în turul 2 și dacă mă împușca cineva”

Dragomir: Dom’le, a fost o surpriză nemaipomenită. Eu n-aș fi putut să cred că Ciolacu nu intră în turul 2 și dacă mă împușca cineva. Eu care eram oracol. Da?

Cristache: Păi asta zic, Nostradamus, Baba Vanga și din astea.

Dragomir: Da, da, da. Pentru că eram amețit de televiziuni.

Cristache: Pe ideea că intră în turul 2. Simion și…

Dragomir: Nu asta numai. Faptul că a ajutat pe Simion și partidul lui Simion, în diferite județe, că eu știu.

Cristache: Păi a fost așa?

Dragomir: Vai de mine… Păi interesați-vă la Craiova, la Slatina. 20% se duceau la Simion, ei crezând…

”Sistemul a vrut să dirijeze justiția”

Cristache: Deci au făcut-o cu mâna lor, ei crezând…

Dragomir: Da, să intre Simion cu Ciolacu în finală. Și le-a tras-o doamna aia Lasconi de… Și stau și pun un semn de întrebare. Dacă turul 2 se da înapoi, cine ieșea președinte?

În acest context, fostul politician, actualmente pensionar, a menționat și rolul justiției în planul sistemului:

”Sistemul a vrut să dirijeze justiția, a pus piciorul”.