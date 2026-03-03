Prima pagină » Știri politice » Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori

Partidul lui Călin Georgescu „România românilor” a fost înregistrat oficial la Tribunal. Controversatul Marian Vanghelie, printre fondatori

Ruxandra Radulescu
03 mart. 2026, 18:18, Știri politice
Tribunalul București a admis, luni, cererea de înregistrare a partidului „România românilor” și a acordat formațiunii personalitate juridică pentru înscrierea în Registrul Partidelor Politice. Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ar fi liderul spiritual al partidului, transmite Mediafax

Decizia a fost publicată pe portalul instanțelor de judecată.

„Admite cererea. Acordă personalitate juridică Partidului ‘Partidul România Românilor’. Dispune înregistrarea partidului şi înscrierea acestuia în Registrul Partidelor Politice. Cu drept de apel în 5 zile de la comunicare, la Tribunalul București”, se arată în minuta instanței.

Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de cinci zile de la comunicare.

Marian Vanghelie, printre fondatorii partidului

În rândul fondatorilor se regăsesc și nume cunoscute din administrația locală:

  • Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5;
  • Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1;
  • Cristina Noapteș, fosta soție a lui Alexandru Noapteș, fost director al CFR Călători.
  • George Turiac.

