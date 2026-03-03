Care este schimbul de mărfuri dintre România și Iran. În 2024 am importat din Iran materiale plastice, roșii procesate și vaselină de 55 mil. dolari

Comerțul dintre Iran și Uniunea Europeană a scăzut la 3,717 mld. euro în 2025, în scădere cu 18% comparativ cu anul precedent, arată ultimele date publicate de Eurostat. De asemenea, în 2024, exporturile Iranului în România au atins 55 mil. dolari, iar principalele produse exportate au fost materiale plastice, roșiile procesate și vaselina.

Importurile din Uniunea Europeană au scăzut cu 20% până la 2,967 mld. euro, în timp ce exporturile Iranului către UE au totalizat 750 mil. euro, în scădere cu 11% față de 2024. În ianuarie 2026, miniștrii UE au aprobat noi sancțiuni împotriva Iranului în încercarea de a spori presiunea asupra țării în legătură cu abuzurile privind drepturile omului și susținerii Teheranului pentru invadarea Ucrainei de către Rusia.

Deși UE a impus sancțiuni asupra Iranului încă din anul 2000, ca reacție la o serie de măsuri anunțate de Consiliul de Securitate al ONU în legătură cu porgramul nucelar al Teheranului, schimburile comerciale nu au fost întrerupte complet. Comerțul total de bunuri între Iran și UE a atins 4,6 mld. euro în 2024, importurile au avut o valoare de 850 mil. euro, în timp ce exporturile au însumat 3,7 mld. euro. Astfel, excedentul comercial rezultat a fost de 2,9 mld. euro în favoarea Uniunii Europene.

Cota Iranului în exporturile și importurile UE rămâne extrem de mică

Iranul nu este un partener comercial major pentru Uniunea Europeană, iar în 2024, acesta a reprezentat doar 0,1% din totalul bunurilor exportate de UE către țări din afara UE. De asemenea, Uniunea Europeană a cumpărat extrem de puțin din Iran și, dacă comparăm toate importurile din afara blocului comunitar, cota Iranului se rotunjește la 0%. Potrivit datelor Comisiei Europene, utilajele și echipamentele de transport reprezintă cea mai mare categorie de export a UE către Iran. Importurile UE din această țara sunt concentrate pe alimente și animale vii, care reprezintă cea mai mare parte, aproximativ 305 mil. euro (37% din importurile UE din Iran). Bunurile fabricate în funcție de material reprezintă aproximativ 180 mil. euro, 22%, produsele chimice și cele conexe aproximativ 188 mil. euro, 23%, în timp ce materiile prime necomestibile se ridică la aproximativ 89 mil. euro, 11%.

