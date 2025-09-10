Elena Lasconi: „În spatele lui Nicușor Dan a fost marketing. O să scriu o CARTE despre anularea alegerilor”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a declarat că mandatul lui Nicușor Dan a dezamăgit opinia publică și că în spatele său au stat mai multe scheme de marketing. Lasconi a precizat și că va scrie o carte în viitorul apropiat, în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Este treaba celor care l-au votat, dar mie mi se pare că a fost prea mult marketing în spatele lui. O să scriu și o carte în acest sens, pentru că anularea alegerilor de anul trecut a fost o lovitură grea dată democrației. Lumea o să spună că nu mi-a trecut mie supărarea. E foarte ușor să arunci asta, mai ales asupra unei femei, pentru că așa suntem obișnuiți să dăm în femei,” a declarat aceasta.