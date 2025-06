Eugen Teodorovici: „La SRI/SIE sunt și oameni buni”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Eugen Teodorovici, fost Ministru al Economiei și Finanțelor din România, a vorbit despre reformele din ANAF pe care le-a propus. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Eugen Teodorovici a vorbit despre reformele ANAF pe care a vrut să le facă. Acesta menționează un caz particular. Pe vremea când abia devenise Ministru al Finanțelor, Gelu Diaconu era deja în funcția de șef ANAF. Deși avea puterea să pună pe altcineva, acesta a refuzat, nevrând să se lupte în războaie mici. Teodorovici vorbește despre cum Diaconu avea susținerea partidelor și a unor forțe din justiție.

„Cine a propus proiectul de scannere în toate punctele vamale din România? Aduceți-vă aminte și de ce… Cine m-a huiduit prin toată presa? Toată mafia din România… Teodorovici vrea să vină cu scannere? Da, domnule, vreau să nu mai intre nimic în România fără să știu eu. Cine a blocat? Știți discuții, care au fost bani în buget și așa mai departe. Cine pune șefii de la ANAF? Cine pune șefii de la județ? Credeți vreodată că vreun Ministru de Finanțe? Când vreun ministru de finanțe a pus vreodată, fără să decidă partidul sau vreun șef? În 2015, când am ajuns Ministru, era la ANAF Gelu Diaconu. Șeful de ANAF este pus la propunerea Ministrului de Finanțe, de către prim-ministru, prin decizie. Când eu m-am dus la Finanțe, era deja Gelu Diaconu șef al ANAF-ului. El avea o altă susținere. Eu, Ministru de Finanțe, ce am ales? Să fiu mai deștept decât forțele din spatele unor astfel de instituții. ANAF-ul este obligat, este forța, prin lege, să facă încasări, nu Ministru de Finanțe. Și atunci eu ce-am ales? Puteam să am un război mărunt și să-mi zboare capul cât colo. Atenție, asta nu înseamnă că am vrut să țin de funcție. Am încercat să fac lucruri bune, în pofida unor interese. Sper ca SRI-ul să nu cadă în capcană. La SRI și la SIE sunt și oameni buni. Serviciile astea au ținut, totuși, țara unită. Deci în CSAT, în 2019 cred că a fost , este aprobată o lege de președinte și de CSAT, dar nu s-a pus în aplicare… Am propus ca șeful ANAF-ului și șeful de la vamă, tocmai atunci desprinsesem ANAF-ul de vamă, să fie avizați de CSAT. Asta ca să fiu sigur când fac propunerea că nu are vreo conivență cu grupurile de interese. Să aibă statul de magistrat, ca să poată fi apărat, dacă vrea să lupte cu adevărat cu evaziunea. Să aibă 5 ani mandat și un salariu pe măsură, ca să poți spera că vine un nebun care să fie și de lege protejat, atunci se luptă.”, a explicat Eugen Teodorovici.