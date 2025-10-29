Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul Șef al Statului Major, tranșant: „La nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme”

Fostul Șef al Statului Major, tranșant: „La nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme”

29 oct. 2025, 16:20, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Fostul Șef al Statului Major, tranșant: „La nivel de relații diplomatice la nivel înalt cu SUA avem niște probleme”

Decizia neașteptată a Administrației Trump de a retrage o parte importantă a trupelor americane din România a bulversat opinia publică. Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul șef al Statului Major, Ștefan Dănilă, a avut o poziție tranșantă, indicând criza relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite.

Ștefan Dănilă a punctat că decizia americană este un efect direct al deficitului diplomatic existent între autorități și SUA. Fostul șef al Statului Major apreciază că actuala criză diplomatică este și din vina miniștrilor Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu în relația bilaterală cu administrația Trump.

„Este evident faptul că, la nivel de relații diplomatice, avem parte de unele probleme, mai ales la discuțiile la nivel înalt. Adică la nivel de președinte (n.r. – Trump), la nivel de secretar de stat (n.r. – Marco Rubio), respectiv ministrul Afacerilor Externe și secretarul pentru război (n.r. – Pete Hegseth), respectiv ministrul Apărării Naționale. Sunt probleme generate de complexitatea situației interne. Lucrurile astea trebuie clarificate mai repede, sunt deja luni bune de când s-a instalat noul președinte și ele trebuie rezolvate”, a comentat Dănilă.

Forțele europene nu pot compensa pregătirea cu cei mai buni din lume

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă aceste vicii de comunicare nu ne afectează, în egală măsură, și la nivel militar, fostul șef al Statului Major a explicat impactul strict militar al acestei crize de securitate. În viziunea acestuia, americanii sunt indubitabil liderii mondiali ca nivel de pregătire militară.

„Forțele prezente în România, în cele 9 luni aveau un program de exerciții. Acest program ne-a ajuta să ne perfecționăm instrucția forțelor proprii. Alte forțe care vor fi prezente în Cincu (n.r. – baza militară din Brașov unde sunt trupe franceze) în mare parte vor compensa, dar nu e același lucru să te antrenezi cu cei mai buni din lume, fără a desconsidera forțele din Europa”. 

Citește și

ULTIMA ORĂ Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MApN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA”
16:25
Ștefan Danilă, fost șef al Statului Major, critică MApN: „Programul de voluntariat este o glumă!”/“Avem niște probleme în relațiile diplomatice la nivel înalt cu SUA”
VIDEO România a devenit irelevantă militar pentru AMERICANI. Cristoiu: „O rupere de alianță între Europa și America”
16:00
România a devenit irelevantă militar pentru AMERICANI. Cristoiu: „O rupere de alianță între Europa și America”
VIDEO Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare
15:32
Americanii ne-au lăsat fără vize, acum și fără protecție. Doru Bușcu: Lista VINOVAȚILOR e mare
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:49
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 29 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
VIDEO George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
18:46
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit limita corpului uman