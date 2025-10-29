Decizia neașteptată a Administrației Trump de a retrage o parte importantă a trupelor americane din România a bulversat opinia publică. Într-o intervenție în direct în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul șef al Statului Major, Ștefan Dănilă, a avut o poziție tranșantă, indicând criza relațiilor diplomatice dintre România și Statele Unite.

Ștefan Dănilă a punctat că decizia americană este un efect direct al deficitului diplomatic existent între autorități și SUA. Fostul șef al Statului Major apreciază că actuala criză diplomatică este și din vina miniștrilor Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu în relația bilaterală cu administrația Trump.

„Este evident faptul că, la nivel de relații diplomatice, avem parte de unele probleme, mai ales la discuțiile la nivel înalt. Adică la nivel de președinte (n.r. – Trump), la nivel de secretar de stat (n.r. – Marco Rubio), respectiv ministrul Afacerilor Externe și secretarul pentru război (n.r. – Pete Hegseth), respectiv ministrul Apărării Naționale. Sunt probleme generate de complexitatea situației interne. Lucrurile astea trebuie clarificate mai repede, sunt deja luni bune de când s-a instalat noul președinte și ele trebuie rezolvate”, a comentat Dănilă.

Forțele europene nu pot compensa pregătirea cu cei mai buni din lume

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă aceste vicii de comunicare nu ne afectează, în egală măsură, și la nivel militar, fostul șef al Statului Major a explicat impactul strict militar al acestei crize de securitate. În viziunea acestuia, americanii sunt indubitabil liderii mondiali ca nivel de pregătire militară.

„Forțele prezente în România, în cele 9 luni aveau un program de exerciții. Acest program ne-a ajuta să ne perfecționăm instrucția forțelor proprii. Alte forțe care vor fi prezente în Cincu (n.r. – baza militară din Brașov unde sunt trupe franceze) în mare parte vor compensa, dar nu e același lucru să te antrenezi cu cei mai buni din lume, fără a desconsidera forțele din Europa”.