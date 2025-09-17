Florin Călinescu: „Nicușor Dan e ZERO pentru mine. Nu mă mai interesează personajul. A mințit într-un moment în care iminent era președinte”

În cadrul emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Florin Călinescu a adus mai multe critici președintelui Nicușor Dan. Actorul a mărturisit că a fost dezamăgit de acesta și de modul în care nu și-a respectat promisiunile electorale. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Din punctul meu de vedere, Nicușor Dan este zero pe partea de promisiuni electorale. M-a dezamăgit în special faptul că a promis modificări la TVA, asta a rămas în capul meu. Nicușor nu a împărțit România în două, ci în trei, acum există și 7 milioane de oameni cărora li se rupe. Nu mă mai interesează ce face.”,” a transmis Călinescu.