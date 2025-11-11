Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat

Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat

11 nov. 2025, 15:50, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său Silviu Predoiu au analizat toate nuanțele declarațiilor publice ale vicepremierului Oana Gheorghiu. Cea mai surprinzătoare poziție vine chiar de la vârful statului, antepronunțarea președintelui creând un precedent extrem de periculos, consideră fostul director al SIE. 

Predoiu: Nicușor Dan arată că nu-i pasă de justiție

În opinia fostului șef al spionilor, intervenția șefului gravului este extrem de gravă și produce multă confuzie la nivel instituțional, argumentând astfel:

“Ce-a făcut președintele este foarte grav. Domnul Nicușor Dan, care a câștigat cu sloganul Cel onest arată că nu-i pasă de justiție, deși promisiunea a fost că va fi garantul respectării legilor în România. Ai niște consilieri prezidențiali, măcar întreabă-i înainte să spui, întreabă-i ce înseamnă sesizare și care sunt pașii. Nu ieși pentru că tu ai adăugat la dezinformarea publică. Iar după aia vorbim de dezinformare promovată de rețelele rusești. Asemenea afirmații sunt cele care duc la polarizarea societății, la fractura între stat și populație. Nu Moscova a venit și ți-a spus înainte să vezi o cerere a Procurorului General, care este îndreptățit, de cercetare a doamnei Gheorghiu, să spui că n-ai de gând să o aprobi sub nicio formă. Nu propaganda externă a pus-o pe doamna să declare năzbâtiile acelea“, a afirmat Silviu Predoiu în studioul Gândul.

Credibilitatea unei instituții vine din percepția publică

În altă ordine de idei, fostul director al SIE a observat că scandalul declanșat de afirmațiile Oanei Gheorghiu deservește total imaginii publice a magistraților.

“Instituțiile trăiesc, credibilitatea și puterea lor rezidă în primul rând în percepția publică. O percepție publică negativă anulează și eficiența și credibilitatea și utilitatea unei instituții. Nu contează cât de bine performezi în interior, cât de mult te apreciază partenerii internaționali. Asta e grav în ceea ce se întâmplă, în momentul în care ataci în mod sistematic justiția, credibilitatea ei, ești definit de percepția publică“.

Despre atacul vicepremierului Oana Gheorghiu

Indiferent cu ce argumente vii ulterior, dacă ataci sistematic justiția, dacă percepția este că magistrații sunt niște profitori, niște privilegiați, beneficiari ai unei scheme Caritas… E foarte vizuală expresia doamnei Gheorghiu, smulg salariile de la gura copiilor, îl vezi pe președintele Înaltei Curți cum smulge pâinea de la gura copiilor și și-o înfundă în poșetă. Lumea ascultă, îi văd pe scenă zeci de mii de oameni – nu se poate să se înșele, probabil m-am înșelat eu crezând că sunt serioși cei din magistratură, servicii. E un atac, într-adevăr“, a mai comentat Predoiu.

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO EXCLUSIV Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
15:56
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
VIDEO Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
13:12
Congresul PSD, cântecul de lebădă al social-democraților? Cristoiu: „A fost o povară pentru toată lumea”
VIDEO Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica
20:10
Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica
VIDEO Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
16:14
Nicușor Dan, în silenzio stampa în dosarul în care e implicat Bolojan. Cristoiu: ”Ce fel de Românie onestă e în care eu îl angajez pe omul lui Șucu?”
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!