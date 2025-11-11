În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său Silviu Predoiu au analizat toate nuanțele declarațiilor publice ale vicepremierului Oana Gheorghiu. Cea mai surprinzătoare poziție vine chiar de la vârful statului, antepronunțarea președintelui creând un precedent extrem de periculos, consideră fostul director al SIE.

Predoiu: Nicușor Dan arată că nu-i pasă de justiție

În opinia fostului șef al spionilor, intervenția șefului gravului este extrem de gravă și produce multă confuzie la nivel instituțional, argumentând astfel:

“Ce-a făcut președintele este foarte grav. Domnul Nicușor Dan, care a câștigat cu sloganul Cel onest arată că nu-i pasă de justiție, deși promisiunea a fost că va fi garantul respectării legilor în România. Ai niște consilieri prezidențiali, măcar întreabă-i înainte să spui, întreabă-i ce înseamnă sesizare și care sunt pașii. Nu ieși pentru că tu ai adăugat la dezinformarea publică. Iar după aia vorbim de dezinformare promovată de rețelele rusești. Asemenea afirmații sunt cele care duc la polarizarea societății, la fractura între stat și populație. Nu Moscova a venit și ți-a spus înainte să vezi o cerere a Procurorului General, care este îndreptățit, de cercetare a doamnei Gheorghiu, să spui că n-ai de gând să o aprobi sub nicio formă. Nu propaganda externă a pus-o pe doamna să declare năzbâtiile acelea“, a afirmat Silviu Predoiu în studioul Gândul.

Credibilitatea unei instituții vine din percepția publică

În altă ordine de idei, fostul director al SIE a observat că scandalul declanșat de afirmațiile Oanei Gheorghiu deservește total imaginii publice a magistraților.

“Instituțiile trăiesc, credibilitatea și puterea lor rezidă în primul rând în percepția publică. O percepție publică negativă anulează și eficiența și credibilitatea și utilitatea unei instituții. Nu contează cât de bine performezi în interior, cât de mult te apreciază partenerii internaționali. Asta e grav în ceea ce se întâmplă, în momentul în care ataci în mod sistematic justiția, credibilitatea ei, ești definit de percepția publică“.

Despre atacul vicepremierului Oana Gheorghiu

“Indiferent cu ce argumente vii ulterior, dacă ataci sistematic justiția, dacă percepția este că magistrații sunt niște profitori, niște privilegiați, beneficiari ai unei scheme Caritas… E foarte vizuală expresia doamnei Gheorghiu, smulg salariile de la gura copiilor, îl vezi pe președintele Înaltei Curți cum smulge pâinea de la gura copiilor și și-o înfundă în poșetă. Lumea ascultă, îi văd pe scenă zeci de mii de oameni – nu se poate să se înșele, probabil m-am înșelat eu crezând că sunt serioși cei din magistratură, servicii. E un atac, într-adevăr“, a mai comentat Predoiu.