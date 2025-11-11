Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează: România este IRELEVANTĂ pe plan extern, dar începe să fie irelevantă și pentru români!

Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează: România este IRELEVANTĂ pe plan extern, dar începe să fie irelevantă și pentru români!

11 nov. 2025, 17:14, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și-a provocat invitatul, Silviu Predoiu, să analizeze profilul României pe plan extern. Fostul șef al spionilor a argumentat că țara noastră devine tot mai irelevantă la nivel internațional, criză accentuată de ignorarea ei chiar de către propriii cetățeni. 

România este irelevantă în momentul de față în plan extern. România începe să devină irelevantă pentru români, nu mai contăm din niciun punct de vedere. Ne place să pretindem că România contează, că ia decizia, nimeni nu ne bagă în seamă. O țară care este ignorată de străinătate și care începe să fie ignorată de propriii locuitori, încetează să existe, a comentat fostul șef al SIE.

Dubla măsură a lui Nicușor Dan

Astfel, a explicat Silviu Predoiu, încercări sterile de a retrezi patriotismul cad în derizoriu, cum ar fi gestul președintelui în memoria ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica.

Nu există niciun fel de coerență, încercări de-astea ridicole de a trezi sentimentul național cu, și dau un exemplu, e importantă aducerea osemintelor ultimului domnitor moldovean, pe care nu știu câți dintre elevii de la școală îl știu. Moldova a avut 95 de domnitori din 1900 până în 1959. Tu aduci osemintele ăluia ca să activezi fibra națională, dar nu cobori la înmormântarea primului președinte de după Revoluție (n.r. – Ion Iliescu). Aceeași persoană care spune: Bine te-ai întors, Măria ta, e cel care a refuzat să coboare și să aplece capul o secundă la catafalcul președintelui Iliescu. A uitat să spună că s-a intrat pe NATO pe mandatul lui Iliescu”, a mai observat Predoiu.

Despre competențele absente ale Oanei Țoiu

În același context al adâncirii țării în irelevanță, invitatul a criticat și lipsa de anvergură a ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„Iarăși ne întoarcem la relațiile vechi. Doamna Țoiu n-a fost numită pentru vreo compatibilitate. Ai răspunderea când numești pe cineva ai obligația să ieși și să spui la consilieri nu doar numele, ci și de ce îl numești consilier pe acea problemă. La fel ar fi obligația șefului de partid, Dominic Fritz, să ne spună: Am numit-o pentru… Nu avem nicio explicație și nu ne prea pasă”.

Citește și

VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
VIDEO Fostul șef al spionilor pune tunurile și pe Bolojan: Avea nevoie de o spălare de imagine, de asta a adus-o pe Gheorghiu/Sunt convins că nu realizează importanța funcției
16:43
Fostul șef al spionilor pune tunurile și pe Bolojan: Avea nevoie de o spălare de imagine, de asta a adus-o pe Gheorghiu/Sunt convins că nu realizează importanța funcției
VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO EXCLUSIV Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
15:56
Fostul șeful al spionilor, apel către intelectualii care l-au susținut pe Nicușor Dan: „Veniți și spuneți că ați greșit”
VIDEO Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat
15:50
Fostul șef al spionilor îl atacă pe Nicușor Dan pentru poziționarea în scandalul Gheorghiu: E foarte grav că s-a antepronunțat
VIDEO România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
14:02
România, sub protectorat francez? Cristoiu: „Avem un comisar francez, Cioloș”
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii