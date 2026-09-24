Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 25 septembrie, de la ora 15.00

EXCLUSIV Corina Drăgotescu, dezvăluiri despre comunitatea de români din America: Statul își bate joc de ei/Sunt tratați ca spioni/Decretele lui Ceaușescu sunt în vigoare
13:38, 23 Sep 2026
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!
Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 21 – 24 septembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ștefan Popescu și Corina Drăgotescu.
Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.