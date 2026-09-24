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Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului

Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului
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Grecia solicită de zeci de ani Marii Britanii să-i returneze frizele de la Partenon, expuse de 210 de ani la British Museum (Muzeul Britanic de la Londra). Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care urmărește să obțină un nou mandat după alegerile parlamentare de anul viitor, a îndemnat guvernul de la Londra să dea dovadă de „curaj” și „voință” pentru soluționarea disputei istorice.

Frizele de la Partenonul de pe Acropola din Atena, un basorelief din marmură pentelică, a fost sculptat pentru a decora partea superioară a naosului Partenonului  între anii 443 și 437 î.Hr. ,  cel mai probabil sub coordonarea lui Fidias.Din lungimea inițială de 160 de metri a frizei, s-au păstrat 128 de metri — adică aproximativ 80%, restul fiind doar prin intermediul desenelor atribuite artistului francez Jacques Carrey, realizate în 1674, cu 13 ani înainte de bombardamentul venețian care a distrus templul.

Cele 64 de metope ale întregii frize au fost demontate de pe Partenon din secolul 19. 56 de blocuri ale frizei se află la Muzeul Britanic din Londra după ce au fost preluate de britanici în 1802. Potrivit autorităților engleze, sculpturile au fost dobândite „legal” de către lordul Elgin, ambasadorul britanic pe lângă Imperiul Otoman, și le-a revândut Muzeului Britanic. Grecia acuză că lordul britanic a comis un „jaf”.

40 de blocuri sunt găzduite de Muzeul Acropolei din Atena, iar restul fragmentelor sunt repartizate între alte șase instituții.Grecia a revendicat secțiunea frizei aflată la Londra, însă o lege britanică din 1963 împiedică Muzeul Britanic să facă restituiri. Pe 24 martie 2023, un fragment de relief reprezentând un tânăr, provenind din „Blocul 5” al frizei, a fost repatriat la Muzeul Acropolei din cadrul Muzeelor ​​Vaticanului.

Potrivit Le Figaro , liderul grec i-a reamintit premierului britanic Andy Burnham că s-a pronunțat în trecut în favoarea restituirii frizelor către Grecia „fără condiții”.Dar Partidul Laburist și-a schimbat poziția de când a ajuns la guvernare și a declarat în august pentru Financial Times că este o problemă care ține exclusiv de Muzeul Britanic.

Potrivit The Telegraph, negocierile dintre Atena și Londra au eșuat din cauza frustrării guvernului grec de lipsa unor progrese concrete.Kyriakos Mitsotakis susține că împrumutul pe 10 luni al Tapiseriei de la Bayeux de către Franța către muzeul britanic ar putea servi drept un exemplu pentru soluționarea disputei, însă respinge ideea să recunoască dreptul de proprietate al Muzeului Britanic asupra frizelor.

Sursa Foto: Shutterstock/British Museum

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