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De ce a lăsat Corina Drăgotescu România pentru visul american: Îmi lipsea noua aventură a vieții/Nu a fost o criză a vârstei de mijloc

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Aflată la mijlocul vieții, jurnalista Corina Drăgotescu a luat o decizie radicală. Cunoscuta realizatoare de televiziune a trasat, alături de moderatorul emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache, motoarele care au împins-o, alături de familie, să părăsească România pentru a se îndrepta spre America, tărâmul pe care îl consideră motor al celui mai ridicat nivel de performanță din lume. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Admițând că nu a existat o motivație financiară în spatele deciziei sale, Corina Drăgotescu a explicat, în studioul Gândul, că a fost vorba de un restart al vieții, într-un moment critic al său, când se lupta cu cancerul.

„Eram prinsă în chimioterapie și radioterapie

Viața nu înseamnă doar să te fi împlinit material. Da, eram material, plus că aveam ceva și în Statele Unite. Îmi lipsea noua aventură a vieții. Nu a fost o criză a vârstei de mijloc. Eu n-am mai avut vârstă de mijloc, eram prinsă în chimioterapie și radioterapie. A fost pur și simplu visul meu. 13 ani la rând am aplicat pentru Loteria Vizelor. În fiecare toamnă se dădeau rezultatele, la 1 mai era o nouă dezamăgire. An de an, an de an, cu o consecvență… În timpul ăsta mă duceam în vacanță, că aveam viză de turist. Mergeam în fiecare an, o dată, de două ori în Statele Unite. Din 1999, din anul 2000, eu făceam drumuri dese. 

Cum s-a pregătit plecarea

Un rol important l-a avut și fiica sa, mărturisește vedetea de televizune. Pe Diana a trimis-o anterior la programe scurte în Statele Unite, luând în calcul inclusiv premisa că ar fi putut muri din cauza bolii.

Pe fata mea, imediat după boală, m-am gândit: dacă muream acum, ce se întâmpla cu Diana? Avea, 12 ani.O fată neterminată. La vârsta asta, o fată este în plină transformare, își alege drumurile. Atunci am luat decizia în 2008 să o trimit. Am strâns ban cu ban. Nu era nici așa scump ca acum.Și am trimis-o pe programe scurte de iarnă și de vară din România, cu gândul că dacă eu mor, ea să fie deja integrată într-un alt sistem, care este cel mai bun sistem din lume, cel mai performant,care îți pune la încercare fiecare neuron. Nu e că ești fata lui Drăgotescu și lasă că îți mai dăm un punct la notă. Nu, este un sistem competitiv în care ori reziști,ori dacă nu reziști, te duci și ajungi până la droguri,din cauză că viteza de mișcare a societății,viteza informațională, este foarte, foarte mare. Și stresul este de zece ori mai mare decât a fost în România,profesând meseria de jurnalist. Ăsta a fost motorul care m-a mișcat”.

O norocoasă ironie a sorții

Ironia sorții face ca tocmai soțul ei, care se opunea vehement mutării peste Ocean, să fi fost cel care a reușit să câștige la Loteria Vizelor, completează invitata.

Soțul meu, e un an de când s-a prăpădit, nici n-a vrut să audă să iasă din România până târziu. Trebuia să-i fac poză, îl puneam la frigider și spunea, lasă-mă în pace, oricum nu ne alege nimeni că suntem bătrâni. Însă, în ultimul an, am avut o poză de-a lui mai veche, nici nu mi-a mai zis. Am aplicat direct, nu i-am mai zis nimic. În anul în care nu i-am mai zis nimic, a câștigat el la Loteria Vizelor. Deci a răsturnat și pentru noi a fost wow. Dacă America ne dă o șansă ca oameni în vârstă, să ne ducem. Dan era cu 16 ani mai mare decât mine, deci mult mai în vârstă. Și am zis, dacă America ne dă șansa asta, hai să mergem. Fata intrase deja la universitate în America. Am zis, hai să mergem și noi. Nu o să ne rupem familia. Mai ales că știam cât de grea este adaptarea pentru că ea s-a adaptat foarte greu. (…)”.

De ce nu a dorit să rămână peste Ocean

Corina Drăgotescu mărturisește că a fost o șansă unică, în care s-a aruncat cu familia frenetic, fără ezitare. Deși acolo și-a dat teama că nu ar dori să îmbătrânească în legendara America, ținând cont de singurătatea formidabilă în care te afli peste Ocean”. 

Singura ezitare a fost din cauza sănătății pentru amândoi. În rest, nu. A fost o bucurie totală și am zis, ok, o încercăm. Am aplicat imediat. După aceea am început procedurile. La începutul lui octombrie aveam toți 3 viza de emigrare. A fost totul foarte scurt, pe repede înainte. Am plecat, însă nu am plecat fără să ne păstrăm ceva aici. Soacra mea și-a vândut apartamentul ca să avem bani acolo să ne mișcăm. Ea a rămas în casă la noi. Am păstrat casa pe care o aveam. (…) Și am zis, dom’le, mergem. Nu o să îmbătrânim acolo, pentru că nici acum nu aș vrea să îmbătrânesc cu totul în America”.

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