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Franța explică de ce avionul premierului israelian a putut survola teritoriul său, în ciuda mandatului CPI

Franța explică de ce avionul premierului israelian a putut survola teritoriul său, în ciuda mandatului CPI
Sursă foto: Mediafax
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Avionul premierului israelian Benjamin Netanyahu a traversat joi spațiul aerian francez în drum spre New York, unde acesta urma să participe la Adunarea Generală a ONU. Parisul a susținut că existența mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele lui Netanyahu nu împiedică survolul și că autorizarea zborului respectă dreptul internațional.

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Ce spune Franța despre obligațiile sale

Franța este stat parte la Statutul de la Roma, tratatul prin care a fost înființată Curtea Penală Internațională, și are obligația de a coopera cu instanța, inclusiv în cazul persoanelor vizate de mandate de arestare care intră pe teritoriul său.

Parisul face însă o distincție între intrarea unei persoane pe teritoriul francez și simplul survol al spațiului aerian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Pascal Confavreux, a declarat că autorizarea zborului a fost „în deplină conformitate cu dreptul internațional”.

„Statutul de la Roma nu impune nicio obligație cu privire la survolarea teritoriului său de către un avion de stat care transportă un pasager vizat de un mandat de arestare”, a spus Confavreux, potrivit Reuters.

Avionul a traversat trei state europene

Potrivit datelor Flightradar24, avionul oficial al lui Netanyahu a survolat Grecia, Italia și Franța înainte de a ajunge în Statele Unite. Toate cele trei țări sunt membre ale CPI.

Un purtător de cuvânt al Ministerului italian de Externe nu a putut preciza imediat dacă Israelul a solicitat oficial permisiunea pentru survolarea spațiului aerian italian.

Situația este diferită față de deplasarea lui Netanyahu la New York din septembrie 2025. Atunci, avionul premierului israelian a urmat o rută ocolitoare, evitând spațiul aerian al mai multor state europene, inclusiv Franța.

Netanyahu este vizat de un mandat al CPI

Curtea Penală Internațională a emis în noiembrie 2024 un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu și al fostului ministru israelian al Apărării, Yoav Gallant. Mandatul îl vizează și pe Mohammed Deif, fost comandant al aripii militare a Hamas.

Israelul respinge jurisdicția CPI și contestă mandatele emise împotriva lui Netanyahu și Gallant. Autoritățile israeliene neagă acuzațiile privind comiterea unor crime de război în Gaza și susțin că operațiunea militară a avut ca obiectiv eliminarea Hamas după atacul din 7 octombrie 2023.

Franța își reafirmă sprijinul pentru CPI

Administrația Trump a intensificat în această săptămână presiunile asupra instanței de la Haga. Președintele american Donald Trump le-a cerut statelor membre să părăsească ceea ce a numit o „instituție scăpată de sub control”.

Franța a condamnat anterior amenințările la adresa CPI și și-a reafirmat sprijinul pentru activitatea instanței.

Netanyahu a ajuns joi la New York pentru o vizită scurtă, urmând să susțină un discurs în fața liderilor reuniți la Adunarea Generală a ONU, după care era așteptat să se întoarcă în Israel în aceeași zi.

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