Premierul desemnat marchează aniversarea a 10 ani de la căsătorie pe o rețea de socializare: Mulțumesc și la mulți ani nouă!

Siegfried Mureșan a făcut o pauză în alcătuirea viitorului cabinet și a ținut să informeze opinia publică despre un eveniment aniversar din viața lui, și anume împlinirea a zece ani de la căsătorie. „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”, a scris premierul desemnat pe Facebook și i-a mulțumit soției sale. Cătălina Manea lucrează într-o poziție de răspundere la Banca Europeană de Investiții, și, deși în spațiul public și în anumite relatări de presă este numită uneori Cătălina Mureșan, tânăra a păstrat în actele oficiale numele de Cătălina Manea.

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„24 septembrie 2016. 10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. Soția lui Siegfried Mureșan, carieră de succes într-o instituție a UE

Desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a readus în atenția publică nu doar parcursul politic al acestuia, ci și viața sa personală. Deși politicianul PNL este extrem de vizibil pe scena europeană și națională, partenera sa de viață, Cătălina Manea, a preferat întotdeauna să păstreze o discreție totală, relatează Libertatea.

Cătălina Manea lucrează într-o poziție de răspundere la Banca Europeană de Investiții, una dintre cele mai importante și influente instituții financiare ale Uniunii Europene. În ciuda funcției importante pe care o deține la nivel european, aceasta nu este o persoană publică activă și a evitat expunerea mediatică de-a lungul anilor.

Cei doi sunt căsătoriți din septembrie 2016, conform datelor menționate chiar de europarlamentar în biografia sa oficială.

Deși în spațiul public și în anumite relatări de presă este numită uneori Cătălina Mureșan, tânăra a păstrat în actele oficiale numele de Cătălina Manea. În ultimele declarații de avere depuse de Siegfried Mureșan, soția sa apare menționată la capitolul venituri cu salariul încasat direct de la Banca Europeană de Investiții.