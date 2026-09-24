Prima pagină » Film » Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes

Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes

Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Actrița, cântăreața și scriitoarea de origine franceză și rusă Marina Vlady a murit joi, 24 septembrie, la vârsta de 88 de ani, informează bfmtv.com.

Marina Vlady a fost fiica unor imigranți ruși care au fugit din calea Revoluției Ruse din 1917. Actrița s-a născut la Clichy, în Franța, în data de 10 mai 1938.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Încă de la o vârstă fragedă a lăsat baletul la Opera din Paris pentru o carieră în actorie.

La 10 ani, Marina Vlady a primit primul rol în filmul „Summer Storm”, regizat de Jean Gehret în 1949.

La doar 17 ani, Marina s-a măritat cu regizorul Robert Hossein. Ea a jucat în patru filme ale acestuia: „Les salauds vont en enfer (1955)”, „Pardonnez nos offenses” (1956), „Toi, le venin” (1958), și „La Nuit des espions” (1959).

Împreună au format unul din cele mai strălucitoare cupluri din showbiz-ul acelor vremuri.

Rolul Marinei Vlady din filmul „Patul Conjugal”, regizat de Marco Ferreri în 1963 i-a adus vedetei premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

În anii 1960, Marina Vlady a colaborat cu Godard la „Two or Three Things I Know About Her”, iar în anii 1970 și 1980 a jucat în comedii cunoscute precum „Everyone’s Beautiful, Everyone’s Nice”, regizat de Jean Yanne și „Twist Again in Moscow”, regizat de Jean-Marie Poire.

Sursa foto: Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CINEMA Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”
22:52, 12 Sep 2026
Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”
DECES A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani
21:10, 12 Sep 2026
A murit Jeremy Thomas. Producătorul de film, recompensat cu Oscar, avea 77 de ani
FILM Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților
20:57, 06 Sep 2026
Noul James Bond ar putea fi anunțat până la sfârșitul anului. Cine se află pe lista favoriților
CINEMA John Malkovich vorbește despre retragerea din actorie. Ce planuri are starul în vârstă de 72 de ani: „Când va veni vremea…”
21:03, 03 Sep 2026
John Malkovich vorbește despre retragerea din actorie. Ce planuri are starul în vârstă de 72 de ani: „Când va veni vremea…”
DIVERTISMENT Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
18:01, 31 Aug 2026
Locul din România care a cucerit regizoarea filmului „Lumea care va veni”. De ce a transformat satul Dâmbovicioara în platou de filmări
DECES A murit Peter Cullen, vocea personajului Optimus Prime din „Transformers”
18:52, 27 Aug 2026
A murit Peter Cullen, vocea personajului Optimus Prime din „Transformers”
Mediafax
Licitația manualelor pentru clasa a IX-a, cu „câștigători” înainte de verdict. Ce se întâmplă în culise
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Siegfried Mureșan, un premier „pro-german”? „Ne-am ocupat mult de teoria conspirațiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”
Mediafax
Relația României cu SUA, comparată cu un „milkshake”. Oana Țoiu: „Nu poți scoate căpșunile din el”
Click
Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Mama lui Vlad Bălțățeanu, AUDIATĂ! Afecțiunea de care suferă femeia a dat peste cap ancheta
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Un avertisment din 1917, ignorat? Pericolul pe care dezagregarea armatei ruse îl reprezenta pentru România
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ. 1,1 milioane de familii VOR PRIMI PE CARD... 1.000 de euro, fără nicio cerere
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mărturii din lumea de dincolo. Ce se întâmplă, de fapt, după ce mori?!
FINANȚE România se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimul an. Finanțele încep să refuze banii prea scumpi oferiți de bănci
20:00
România se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimul an. Finanțele încep să refuze banii prea scumpi oferiți de bănci
SCANDALOS Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului
19:51
Premierul Greciei somează guvernul de la Londra să returneze frizele Partenonului expuse la British Museum de 210 ani. Care este motivul refuzului
ACTUALITATE Ce a făcut Siegfried Mureșan în șase zile de la nominalizarea ca premier. Mesajul premierului desemnat pentru votanții AUR
19:35
Ce a făcut Siegfried Mureșan în șase zile de la nominalizarea ca premier. Mesajul premierului desemnat pentru votanții AUR
EDUCAȚIE Haos în licitația manualelor pentru clasa a IX-a. Editurile își promovează manualele drept câștigătoare, deși procedura nu a fost finalizată
19:26
Haos în licitația manualelor pentru clasa a IX-a. Editurile își promovează manualele drept câștigătoare, deși procedura nu a fost finalizată
FLASH NEWS Bolojan, după întâlnirea cu agenția de rating S&P: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”
19:25
Bolojan, după întâlnirea cu agenția de rating S&P: „Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul”
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 25 septembrie, de la ora 15.00
19:16
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 25 septembrie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe