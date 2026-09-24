Marina Vlady a murit la 88 de ani. Rolul din „Patul conjugal” i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes

Actrița, cântăreața și scriitoarea de origine franceză și rusă Marina Vlady a murit joi, 24 septembrie, la vârsta de 88 de ani, informează bfmtv.com.

Marina Vlady a fost fiica unor imigranți ruși care au fugit din calea Revoluției Ruse din 1917. Actrița s-a născut la Clichy, în Franța, în data de 10 mai 1938.

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Încă de la o vârstă fragedă a lăsat baletul la Opera din Paris pentru o carieră în actorie.

La 10 ani, Marina Vlady a primit primul rol în filmul „Summer Storm”, regizat de Jean Gehret în 1949.

La doar 17 ani, Marina s-a măritat cu regizorul Robert Hossein. Ea a jucat în patru filme ale acestuia: „Les salauds vont en enfer (1955)”, „Pardonnez nos offenses” (1956), „Toi, le venin” (1958), și „La Nuit des espions” (1959).

Împreună au format unul din cele mai strălucitoare cupluri din showbiz-ul acelor vremuri.

Rolul Marinei Vlady din filmul „Patul Conjugal”, regizat de Marco Ferreri în 1963 i-a adus vedetei premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Cannes.

În anii 1960, Marina Vlady a colaborat cu Godard la „Two or Three Things I Know About Her”, iar în anii 1970 și 1980 a jucat în comedii cunoscute precum „Everyone’s Beautiful, Everyone’s Nice”, regizat de Jean Yanne și „Twist Again in Moscow”, regizat de Jean-Marie Poire.

Sursa foto: Profimedia