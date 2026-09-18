Declinul PSD este tot mai vizibil, susține jurnalistul și publicistul Doru Bușcu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a argumentat de ce social-democrații au nevoie de un restart total la nivelul conducerii. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Cunoscutul jurnalist Doru Bușcu apreciază că PSD este subminat din interior de actualul leadership, care nu dă semne de viziune și nici de consecvență.

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Istoricul PSD ar putea fi o soluție

În viziunea sa, cea mai eficientă soluție de resetare în partid ar fi promovarea unor oameni din eșaloanele 2 și 3 ale social-democraților.

„Conducerea partidului este moale, lipsită de viziune. Se poate reabilita în momentul ăsta dacă renunță la conducere acum. Lucru pe care ar trebui să-l facă și PNL. Adică dintr-o formulă executivă ar trebui să lipsească oamenii care au provocat criza. Și atunci eu cred că partidele, chiar cu Universitatea Valahia și Artifex, chiar cu studii mai puține, chiar cu experiență mai puțină, au totuși un exercițiu destul de îndelungat al puterii ca să se înțeleagă, și al negocierii. Eu zic că sunt oameni în PSD, chiar din linia a doua, a treia, dar și din istoricul, din trecutul PSD, cu care s-ar putea sfătui”.

Ponta, pionul din umbră

Pe de altă parte, a mai explicat redactorul-șef Cațavencii, un rol major l-ar putea avea fostul președinte al partidului de stânga, și anume fostul premier Victor Ponta. Încă influent în partid și cu un brand solid, acesta are capacitatea de a-l reabilita.

„Mai e o variantă în care PSD ar putea să se reabiliteze puțin, luând în calcul ecuația Ponta. Cu toți parametrii ei imponderabili și periculoși. Dar Victor Ponta are un brand care este mai mare decât al tuturor liderilor PSD însumați acum. S-a validat la prezidențiale, l-a scos pe Crin Antonescu din cursă, a stricat șocul și a dus la capăt misiunea. Dar Ponta poate să-și facă un pol social-democrat-suveranist, cu care să mănânce masiv sau cel puțin substanțial din PSD”.