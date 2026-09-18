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Doru Bușcu, verdict tranșant: Călin Georgescu este și o promisiune și o amenințare pentru AUR

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Una dintre cele mai solide alianțe din politica românească, cea dintre AUR și fostul candidat la președinție Călin Georgescu, are o latură contradictorie, spune jurnalistul și publicistul Doru Bușcu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a analizat jocurile de putere dintre cei doi pioni suveraniști, reliefând faptul că fostul prezidențiabil are un dublu rol perfect opus pentru AUR. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Alianța pentru Unirea Românilor este într-o poziție delicată în actuala criză politică, spune Doru Bușcu.

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Bușcu: În spatele AUR e poporul

Astfel, ar putea urma exemplul PSD și să se autovictimizeze dacă observă că, prin abordarea sa, pierde din electorat.

AUR ar putea observa că acul electoral pâlpâie în jos și ar putea să facă o schemă cum a făcut PSD-ul. Să iasă de la guvernare, să se radicalizeze, să critice, să se dea lovit. Dar ar fi o buclă inutilă. Ei sunt deja pe un trend. Sigur, ei au decizia, sunt perfect legitimi să intre. I-a votat lumea, e poporul în spatele lor.

Georgescu, potențiometru politic

Însă un rol major în viitoarea atitudine AUR îl are indiscutabil Călin Georgescu, a mai explicat redactorul-șef Cațavencii. Așa cum s-a văzut, poziția partidului naționalist la votul Veștea a urmat îndeaproape directivele trasate de fostul prezidențiabil. Este evident că Georgescu are o valoare atât pozitivă, cât și negativă pentru acest partid, a subliniat Bușcu.

Eu am mai scris, Călin Georgescu este și o promisiune și o amenințare pentru AUR. El este un potențiometru politic pentru ei. Dacă acum AUR ar intra la guvernare, el ar fi într-un fel obligat să-și clarifice poziția politică. să-și facă un partid. În momentul ăla se produce o migrație inversă dinspre AUR spre exteriorul AUR. Pentru că, într-un fel, suveraniștii văd această combinație ca pe o fuziune politică și spirituală între AUR, instrumentul efectiv prin care se duce politica executivă, cel puțin chiar dacă ea este în opoziție, și instrumentul simbolic, girant, care este format din nimbul voievodal al lui Călin Georgescu. Care, sigur, patronează de la distanță. Rolul pe care Călin Georgescu îl joacă în creșterea sau diminuarea AUR este asemănător, deși la altă scară, cu cel pe care îl joacă Victor Ponta în creșterea sau slăbirea, chiar ruinarea PSD”.

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