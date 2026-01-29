Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat

George Simion demolează alegerile prezidențiale: Nicușor Dan cred că nu a intrat măcar în turul 2 /Am fost furat

29 ian. 2026, 16:52, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liderul AUR, George Simion, a comentat dinamica și rezultatele alegerilor prezidențiale din 2025, pe care le-a pierdut in extremis în fața candidatului independent Nicușor Dan. În opinia politicianului, alegerile nu au fost corecte, ci au fost denaturate de propagandă, dar și de sabotarea candidatului coaliției, Crin Antonescu. 

Invitatul a atras atenția că personal nu vrea să se plângă, ci doar să menționeze niște date obiective care lasă mari semne de întrebare referitoare la victoria contracandidatului său Nicușor Dan.

Crin Antonescu, adevăratul finalist al scrutinului prezidențial din 2025

Simion a relatat discuții personale cu români din diaspora, care i-au semnalat diferite nereguli în turul 2 al scrutinului prezidențial. În plus, crede liderul AUR, șeful statului nu ar fi putut să intre în turul 2, în care ar fi intrat în mod normal și logic Crin Antonescu. , care a și beneficiat de rețelele de influență din teritoriu a 3 mari partide (PSD, PNL și UMDR).

Am fost localitate cu localitate în diaspora și mi-au spus că au venit niște oameni ciudați, vineri, imediat cum s-au deschis urnele. N-am cum să dovedesc lucrurile astea, dar le spun pentru că e datoria mea. Nu sunt pierzător care nu știe să piardă, am avut și greșelile mele, însă Nicușor Dan nu cred că a intrat măcar în turul 2. Cred că turul 2 trebuia să se desfășoare între Crin Antonescu și mine. Diferența (n.r. – dintre Nicușor Dan și Crin Antonescu, clasat pe locul 3 în turul 1) a fost suficient de mică ca să lase loc de interpretări și toată logica politică ne arată lucrul ăsta. Nu e posibil și niciodată, 3 partide care aveau infrastructura, practic controlau toate consiliile județene, cvasitotalitatea primăriilor…

”Nu au votat 11 milioane de români”

În argumentarea sa, liderul AUR arată că Iohannis și Băsescu au câștigat alegerile cu mai puține voturi decât el. Astfel, partidul a cerut acces la listele suplimentare, dar a fost refuzat.

„Am fost furat. Rezultatele numărătorii noastre paralele erau la linie cu exit-pollul prezentat de Avangarde. (…) Eu vin în fața românilor și le spun: «Vedeți că ați fost mințiți»”,  a mai spus Simion.

”Am cerut acces la cei 3 milioane de votanți pe liste suplimentare. AEP ne-a trimis la BEC, BEC la AEP. Nu au votat 11 milioane de români, mai departe e o chestiune care ține de soft. Nu au fost atâția votanți”. 

George Simion a mai atras atenția că eșecul său din turul final se datorează și uriașei mașinării de propagandă de care a beneficiat direct actualul șef al statului.

