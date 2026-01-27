Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”

Fostul candidat la prezidențiale din partea alianței PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale, Crin Antonescu, a declarat marți, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că îi este rușine de momentul când „Emmanuel Macron îl duce de mână pe președintele României”, referindu-se la gafa șefului statului de la Copenhaga, unde Dan a ezitat inițial să se fotografieze alături de regele Frederic al X-lea și regina Maria a Danemarcei, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, participa la saluturile protocolare. În cele din urmă, Dan a fost invitat cu politețe de regina Maria să se alăture fotografiei de grup, iar ulterior a pășit alături de Macron în Palatul Amalienborg.

„Împreună cu Emmanuel Macron, modul în care se dă de-o parte al nostru și adus… Sunt lucruri într-adevăr simbolice și de care ți-e rușine. Dar și mai rușine îmi este de faptul că nu am chiar nimic de spus. Nu e vorba de a bate cu pumnul în masă, nu e vorba de a impune reguli cuiva, nu-i vorba de a schimba echilibrul de forțe din lumea asta, sau de pe continentul ăsta, sau din Uniunea asta. E vorba de a deschide și tu gura, că exiști. Uitați-vă la imaginea președintelui Finlandei, nu mai vorbim de Polonia și de alții”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul președinte PNL a mai spus că în plan internaționat, Nicușor Dan este „profund și definitiv incapabil”.

„Lucrurile sunt ireparabile. Nu văd cine și cum ar putea să-l facă pe domnul Nicușor Dan să știe și să spună ceva în politica externă sau despre această țară”, a adăugat el.

Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria

Aflat la începutul lunii octombrie la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o eroare de protocol.

Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron. Mai multe detalii AICI.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum Nicușor Dan i-a salutat pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei.

Președintele României a așteptat ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe saluturile. Ulterior, el a ezitat să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar a fost cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Ulterior, alături de Macron, președintele Nicușor Dan a intrat în Palatul Amalienborg.

