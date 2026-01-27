Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”

Crin Antonescu ironizează gafa lui Nicușor Dan din Danemarca: „Mi-e rușine de momentul când Macron îl duce de mână pe președintele României”

27 ian. 2026, 17:41, Știri politice

Fostul candidat la prezidențiale din partea alianței PSD-PNL-UDMR și Minoritățile Naționale, Crin Antonescu, a declarat marți, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, că îi este rușine de momentul când „Emmanuel Macron îl duce de mână pe președintele României”, referindu-se la gafa șefului statului de la Copenhaga, unde Dan a ezitat inițial să se fotografieze alături de regele Frederic al X-lea și regina Maria a Danemarcei, în timp ce președintele Franței, Emmanuel Macron, participa la saluturile protocolare. În cele din urmă, Dan a fost invitat cu politețe de regina Maria să se alăture fotografiei de grup, iar ulterior a pășit alături de Macron în Palatul Amalienborg.

„Împreună cu Emmanuel Macron, modul în care se dă de-o parte al nostru și adus… Sunt lucruri într-adevăr simbolice și de care ți-e rușine. Dar și mai rușine îmi este de faptul că nu am chiar nimic de spus. Nu e vorba de a bate cu pumnul în masă, nu e vorba de a impune reguli cuiva, nu-i vorba de a schimba echilibrul de forțe din lumea asta, sau de pe continentul ăsta, sau din Uniunea asta. E vorba de a deschide și tu gura, că exiști. Uitați-vă la imaginea președintelui Finlandei, nu mai vorbim de Polonia și de alții”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul președinte PNL a mai spus că în plan internaționat, Nicușor Dan este „profund și definitiv incapabil”.

„Lucrurile sunt ireparabile. Nu văd cine și cum ar putea să-l facă pe domnul Nicușor Dan să știe și să spună ceva în politica externă sau despre această țară”, a adăugat el.

Președintele României, derutat la întâlnirea cu regele Frederic al X-lea și regina Maria

Aflat la începutul lunii octombrie la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunităţii Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o eroare de protocol.

Președintele României nu a știut dacă trebuie să se fotografieze sau nu cu regele și regina Danemarcei, alături de președintele Emmanuel Macron. Mai multe detalii AICI.

Pe imaginile surprinse la fața locului se vede cum Nicușor Dan i-a salutat pe cei doi oficiali, Regele Frederic al X-lea și Regina Maria a Danemarcei.

Președintele României a așteptat ca oficialul francez Emmanuel Macron să schimbe saluturile. Ulterior, el a ezitat să se apropie pentru realizarea fotografiei de grup, dar a fost cu politețe de regina Maria a Danemarcei.

Ulterior, alături de Macron, președintele Nicușor Dan a intrat în Palatul Amalienborg.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze: „Bolomania” se apropie de sfârșit

Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”

Recomandarea video

Citește și

UPDATE Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
17:02
Kelemen Hunor „liniștește” comunitatea maghiară, supărată pe măririle de taxe ale lui Bolojan: „Dacă există o veste bună… nu sunt necesare măsuri noi”
VIDEO Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
16:27
Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
VIDEO Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate
15:39
Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate
FLASH NEWS Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru
15:27
Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze
15:09
Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Oameni care se îmbată fără să bea alcool. Descoperirea care explică sindromul de fermentație intestinală, cunoscut ca „auto-brewery”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:08
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 28 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
CONTROVERSĂ O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
18:04
O nouă „criză a rachetelor în Cuba”? China devine protectorul Cubei în „curtea din spate” a Statelor Unite
ACCIDENT Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
17:49
Grecii care au murit în accidentul din Timiș erau suporterii echipei PAOK. Președintele clubului: ”O tragedie de nedescris ne-a lovit”
EDUCAȚIE Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
17:35
Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan
ACTUALITATE Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
17:11
Orașul în care merită să trăiești în România, conform unui clasament european
FLASH NEWS Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota
17:01
Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, a îndemnat cetățenii SUA la unitate, pe fondul protestelor împotriva agenților ICE din Minnesota

Cele mai noi

Trimite acest link pe