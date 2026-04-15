Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » George Simion neagă o posibilă susținere pentru un guvern minoritar Bolojan: „Doamne ferește/ Vom vota o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”

George Simion neagă o posibilă susținere pentru un guvern minoritar Bolojan: „Doamne ferește/ Vom vota o moțiune împotriva Guvernului Bolojan”

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele AUR , George Simion, a explicat, într-o intervenție telefonică pentru jurnaliștii Ionuț Cristache și Marius Tucă, poziția formațiunii sale politice în demersul PSD de a-l da jos pe premierul Ilie Bolojan. În egală măsură, liderul suveranist a explicat că în niciun fel de scenariu AUR nu va mai susține actualul guvern.

Liderul AUR a comentat pe marginea formulelor luate în calcul, în sânul partidelor de la guvernare și în special PSD, de a-l demite pe Ilie Bolojan.

”AUR va face ceea ce a promis”

George Simion subliniază că în spațiul public sunt aruncate multe dezinformări în legătură cu partidul său. În orice caz, AUR va face toate demersurile normale în opoziție

Nu știu ce se vorbește, Doamne ferește, nu știu de ce spun unii fel de fel de elucubrații. AUR va face ceea ce a promis și dacă aveam mai mulți parlamentari în acest moment, reușeam. Ne vom face datoria de opoziție până când intrăm la guvernare. Datoria noastră de opoziție este să găsim momentele potrivite și să nu ratăm depunerea în vreo sesiune parlamentară a unei moțiuni. Am depus toate moțiunile simple, depunem și moțiune de cenzură.

”PSD nu are nevoie de voturile noastre ”

În același timp, Simion a punctat că are îndoieli dacă PSD îl va demite pe premier, așa cum spune, explicând:

Nu depinde de noi dacă este reală intenția PSD-ului de a-l demite pe Ilie Bolojan. Nici măcar nu au nevoie de voturile noastre, de acțiunile noastre. Pot să se retragă de la guvernare, să-și retragă miniștrii. Noi cu siguranță vom vota toate moțiunile simple și toate moțiunile de cenzură. Vom vota o eventuală moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Domnii de la PSD încearcă să arunce pisica la noi, deși noi am fost întotdeauna serioși în demersurile noastre de a critica guvernarea. Ei parcă au cumva de multe ori amnezie, nu știu că sunt la guvernare. Dacă vor să se retragă din această coaliție este la ei. 

De notat că, miercuri, social-democrații au decis unde se decide soarta premierului (Detalii AICI).

Ion Cristoiu: „Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona”

