Prăbușire de proporții a încrederii în stat, NATO și UE. Două treimi dintre români resping implicarea în războaiele din Ucraina și Iran

Un nou sondaj Sociopol realizat la începutul lunii aprilie arată o schimbare majoră de percepție în rândul populației, pe fondul tensiunilor geopolitice și al crizei interne. Încrederea în instituțiile fundamentale ale statului și în partenerii externi ai României a înregistrat o scădere abruptă, de aproximativ 20 de puncte procentuale față de toamna anului trecut.

Datele indică o prăbușire a încrederii în Statul Român, de la 46% în septembrie 2025 la doar 27% în prezent. Tendința este similară și în cazul instituțiilor internaționale: NATO scade de la 61% la 42%, Uniunea Europeană de la 54% la 37%, iar Statele Unite de la 45% la 26%.

În paralel, sondajul relevă o opoziție majoritară față de sprijinul acordat de România în conflictele din Ucraina și Iran. 63% dintre respondenți se declară împotriva implicării în războiul din Ucraina, iar 66% resping sprijinul în conflictul cu Iran.

Autorii cercetării leagă această evoluție de contextul politic și economic actual, dar și de percepția publică tot mai critică față de deciziile de politică externă.
Sondajul a fost realizat în perioada 26 martie – 4 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.008 persoane, prin interviuri telefonice, cu o marjă de eroare de ±3,2%.

Sursă imagini: Facebook Mirel Palada

