George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu succesul electoral/ Este vorba de beția puterii / Trebuie să se ridice la înălțimea votului”

Declarațiile incendiare ale noului premier de la Budapesta, Peter Magyar, cu privire la politica lui Viktor Orban în România, inclusiv susținerea lui George Simion, au provocat multă rumoare la București. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Ai Aflat! de miercuri, liderul AUR a demontat acuzațiile la adresa sa făcute de președintele Tisza.

”Au fost contestate acele cruci/S-a încercat reinterpretarea istoriei ”

Simion a explicat că momentul la care face referire Magyar a avut loc în 2019, la un eveniment comemorativ pentru eroii români din Dărmănești (Bacău) și nu este vorba de așa ceva.

Pe un ton de glumă aș spune că nu știu nici ceardaș și nici horă și cimitirele nu sunt potrivite pentru așa ceva. Nu mai e momentul să dezgropăm morții, dar fiecare națiune are dreptul să și-i cinstească. E vorba de un episod din anul 2019. Un conflict dintre autoritățile locale din Bacău-Dărmănești și Harghita. În anul centenarului, în anul 2018, au fost puse niște cruc și pentru soldații români care și-au dat viața în luptele din Primul Război Mondial de către administrația din Dărmănești. Au fost contestate acele cruci, s-a încercat reinterpretarea istoriei. Repet, nu e timpul pentru dezgropat morții. Doar i-aș spune domnului Peter Magyar că a fost dezinformat că n-am dansat și cimitirul nu… Oricare ar fi etnia, naționalitatea celor care dorm somnul de veci acolo, cimitirul nu este un loc pentru dansuri, indiferent de dansuri, a declarat Simion.

În opinia președintelui AUR, noul premier maghiar a simțit nevoia să pluseze față de votanții săi.

„Probabil diferența în Parlamentul maghiar a fost prea mare și este vorba de beția puterii. Probabil s-a îmbătat cu succesul electoral. El trebuie să se ridice la înălțimea votului, a procentului celor care l-au votat și are probleme cu ideologia votanților”, a mai spus Simion la Gândul.

Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că a trădat maghiarii din România când l-a susținut pe Simion

Într-un discurs radical, care arată o delimitare de linia politică a lui Viktor Orbán, liderul opoziției maghiare a lansat acuzații dure la adresa acestuia. Magyar a afirmat că Orbán a trădat interesele cetățenilor maghiari susținându-l pe George Simion. Noul premier de la Budapesta a acuzat conducerea UDMR că a sprijinit propaganda partidului Fidesz pentru a-l denigra în Transilvania.

În discursul său, Magyar a incriminat relația dintre Orbán și liderul AUR, George Simion.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru”.

