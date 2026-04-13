Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, acuză că Orban i-a trădat pe maghiarii din România când l-a susținut pe George Simion

Peter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orban la alegerile parlamentare de duminică, a spus, în prima sa conferință de presă, că premierul maghiar i-a trădat pe ungurii din România când l-a susținut pe George Simion la alegerile prezidențiale din România din 2025.

Discursul susținut de Magyar a readus în atenția publicului o situație politică delicată, care a generat reacții puternice în 2025, când premierul Viktor Orban și-a manifestat sprijinul pentru candidatul la prezidențiale, George Simion, în defavoarea lui Nicușor Dan.

Viktor Orban, criticat de conaționali, după ce l-a susținut pe Simion la prezidențialele din 2025

Alegerile pentru președinția României din mai, anul trecut, au avut ecou și în Ungaria. În acest context, declarațiile lui Viktor Orban despre George Simion au stârnit o serie de controverse din partea opiniei publice maghiare.

„Nu vom susține nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii se pot baza pe unguri în lupta lor pentru creştinism şi suveranitate”, a afirmat la acel moment prim-ministrul ungar pe social-media.

În replică, George Simion a transmis:

„Avem o luptă de câștigat împreună”

Până la acel moment, Viktor Orban și partidul Fidesz s-au detașat radical de George Simion și formațiunea AUR, din cauza discursului antimaghiar. Schimbarea bruscă de atitudine a premierului Ungariei, prin susținerea acordată lui Simion, i-a atras multe critici.

Mai mulți lideri UDMR au definit gestul lui Orban drept „o greșeală extraordinară”.

Viktor Orban pierde alegerile parlamentare: „Nu vom renunța niciodată”

Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, a pierdut alegerile parlamentare în fața formațiunii Tisza, în frunte cu Peter Magyar. După o luptă strânsă și o prezență record la vot, Orban și-a recunoscut oficial înfrângerea, chiar înainte de terminarea numărătorii.

După 16 ani consecutivi la putere, actualul premier se vede nevoit să cedeze scaunul. Acesta a precizat, într-un discurs de la sediul de partid, că nu va ren unța să lupte pentru binele Ungariei

„Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară. Nu vom renunța. Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată!”, a declarat Orbán.

Recomandarea autorului: