Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Semnal de alarmă în fața erei Peter Magyar. Cristoiu: Cel mai mare pericol pentru România este reînvierea iredentismului

Dialogul dintre jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache, din cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Ai Aflat!, s-a centrat pe schimbarea majoră de la Budapesta. În opinia reputatului gazetar, noua putere sub direcția lui Peter Magyar implică un risc destul de serios pentru români. Cristoiu a invocat fundalul istoric al iredentismului maghiar în România. 

Ion Cristoiu: Pare mult mai periculos pentru România. Sunt niște accente iredentiste. 

Ionuț Cristache: Asta voiam, fix despre perspectiva asupra României. Cu Viktor Orbán am avut de tras, cel puțin în planul declarațiilor, în planul imaginii.  Și dacă e să ne uităm în concret, în planyul fundațiilor lui din Transilvania.  

Cristoiu: Dar nu a fost iredentist. 

Cristache: N-am zis că a fost. Dar au fost niște mișcări care au zgândărit pe aici, pe acolo. Nu atât de…

Cum descifrăm declarația lui Magyar

Cristache: Care-i pericolul pe care îl vedeți dvs. în raport cu România venind de la Budapesta, de acum înainte?

Cristoiu: Că Magyar este un iredentist. Păi l-a atacat și la această conferință de presă pe George Simion. Și l-a atacat pe Orbán, că l-a sprijinit pe Simion. Nu că a sprijinit un anti-european, ci că a sprijinit un naționalist român, da? Doi, a mințit și a folosit o expresie iredentistă. Că Simion a dansat pe mormântul și când am auzit… Mormintele strămoșilor noștri. Când aud de strămoși, gata. A făcut un marș de la Budapesta, la Oradea, pe jos, în semn de protest că Orbán a trădat diaspora maghiară. Mult mai grav, folosește acolo o expresie în care eu regăsesc iredentismul maghiar din toate timpurile. De o mie de ani, ei, prințesele, reginele, opa! Și regii noștri. Eu am crezut că de o mie de ani… Știți că în cadrul iredentismului maghiar îl invocă pe acela Ștefan, coroana lui Ștefan. N-a zis maghiarii, a zi prințesele, opa! 

AUTORUL RECOMANDĂ

Ion Cristoiu: Uniunea Europeană trebuie să dea banii Ungariei / De ce nu îl suportă Ursula pe Viktor Orban

Recomandarea video

Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un bărbat a creat un mic submarin pentru ca papagalul său poată privi viața de sub apă
