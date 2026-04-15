Dialogul dintre jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache, din cadrul celei mai recente ediții a emisiunii Ai Aflat!, s-a centrat pe schimbarea majoră de la Budapesta. În opinia reputatului gazetar, noua putere sub direcția lui Peter Magyar implică un risc destul de serios pentru români. Cristoiu a invocat fundalul istoric al iredentismului maghiar în România.

Ion Cristoiu: Pare mult mai periculos pentru România. Sunt niște accente iredentiste.

Ionuț Cristache: Asta voiam, fix despre perspectiva asupra României. Cu Viktor Orbán am avut de tras, cel puțin în planul declarațiilor, în planul imaginii. Și dacă e să ne uităm în concret, în planyul fundațiilor lui din Transilvania.

Cristoiu: Dar nu a fost iredentist.

Cristache: N-am zis că a fost. Dar au fost niște mișcări care au zgândărit pe aici, pe acolo. Nu atât de…

Cum descifrăm declarația lui Magyar

Cristache: Care-i pericolul pe care îl vedeți dvs. în raport cu România venind de la Budapesta, de acum înainte?

Cristoiu: Că Magyar este un iredentist. Păi l-a atacat și la această conferință de presă pe George Simion. Și l-a atacat pe Orbán, că l-a sprijinit pe Simion. Nu că a sprijinit un anti-european, ci că a sprijinit un naționalist român, da? Doi, a mințit și a folosit o expresie iredentistă. Că Simion a dansat pe mormântul și când am auzit… Mormintele strămoșilor noștri. Când aud de strămoși, gata. A făcut un marș de la Budapesta, la Oradea, pe jos, în semn de protest că Orbán a trădat diaspora maghiară. Mult mai grav, folosește acolo o expresie în care eu regăsesc iredentismul maghiar din toate timpurile. De o mie de ani, ei, prințesele, reginele, opa! Și regii noștri. Eu am crezut că de o mie de ani… Știți că în cadrul iredentismului maghiar îl invocă pe acela Ștefan, coroana lui Ștefan. N-a zis maghiarii, a zi prințesele, opa!

