Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a declarat că reforma administrației publice nu se reduce la concedieri, ci implică mai multe măsuri. De asemenea, Grindeanu a menționat că nu orice propunere făcută de premierul Ilie Bolojan înseamnă o reformă. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Aș vrea să punem problema de administrație, de act administrativ. Reforma nu e egal cu concedieri, reforma înseamnă mult mai multe lucruri. Tocmai de aceea noi am venit cu această propunere și am lăsat-o și președintelui Nicușor Dan, am trimis-o și celorlalți lideri din Coaliție pentru reforma administrației. E o chestiune care ține de digitalizare. Nu orice propune Ilie Bolojan e reformă,” a spus Grindeanu.