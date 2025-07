Ion Cristoiu: „Asistăm la pregătirea trimiterii de TRUPE în Ucraina”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre declarația recentă a Oanei Țoiu referitoare la războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre recenta declarație a Ministrei Afacerilor Externe, Oana Țoiu, referitoare la războiul din Ucraina. Jurnalistul sesizează o schimbare de direcție în discursul României față de Ucraina. În timp ce până acum se vorbea despre o pace justă, Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre ajutarea Ucrainei să câștige, și nu doar să reziste. Cristoiu susține că această declarație este o pregătire a trimiterii de trupe. Deși nu se menționează explicit acest lucru, jurnalistul menționează că România va fi implicată cu militari în Ucraina.

„Aici sunt doctor. Nu am pomenit o asemenea declarație care să treacă neobservată, care anunță ori un delir, ori anunță ceva serios. Occidentul și administrația Trump au următoarea teorie pe care și noi am avut-o până la această declarație. Anume că ucrainenii sunt așa, un zid de scuturi, cum era aia în filme, sunt o linie și ei rezistă la un asalt al trupelor rusești care vor să ajungă la Kiev, trec de Kiev, ajung la Varșovia, trec de Varșovia și ajung la Helsinki și apoi se întorc și pe la Chișinău, și ajung și pe la București. Bun, așa era imagine. Deci noi trebuie să ajutăm Ucraina să reziste. Oana Țoiu vine acuma și spune, îndeplinătate, repet, că trebuie să o ajutăm să câștige războiul. Nu există niciun lider occidental… Câștigarea războiului înseamnă contraofensivă. Nu poate fi câștigat decât dacă trimitem trupe. Asistăm la pregătirea trimiterii de trupe. Ca să câștigi războiul trebuie să ai oameni. Zelenski nu are. Dominic Fritz spune de Țoiu că are șarm și precizie strategică. Este o habarnistă. Încă o dată, faptul că ea a zis lucrul acesta… Mă așteptam să reacționeze cineva. Grindeanu? Unde dumnezeu sunt PSD-iștii? Chiar e o schimbare. Poate că a greșit, poate că a luat-o apa. Normal, te-ai fi așteptat ca ea să revină și să spună: «Domnule, nu s-a înțeles, eu nu mă refeream la faptul că trebuie să-l ajut pe Zelenski.». Ce e cu poporul român?”, a explicat jurnalistul.