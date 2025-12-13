Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu

Profesia de dascăl rămâne una dintre cele mai respectate. Dar cu toate acestea, în România, remunerația profesorilor rămâne modestă în comparație cu țări ca Germania, Luxembrurg, Danemarca, Austria sau Franța, unde statutul și salarizarea sunt mai ridicate.

În România, salariile profesorilor sunt stabilite în baza grilei de salarizare din sistemul public, iar veniturile diferă în funcție de gradul didactic, vechime și tipul unității de învățământ. La acestea, se adaugă sporuri specifice, precum dirigenția, gradația de merit sau plata suplimentară pentru activități extracurriculare.

Începând cu 1 septembrie 2025, profesorii debutanți sau suplinitori ajung să fie plătiți cu circa 22 lei net pe oră pentru orele predate în regim de „plată cu ora” (PCO), o sumă echivalentă cu remunerația unui zilier necalificat, conform Edupedu.

Scăderea vine ca urmare a Legii 141/2025 („Legea Bolojan”), care modifică radical modul de calcul al tarifului orar. Noua formulă raportează salariul brut la numărul mediu de ore lucrătoare dintr-o lună (165–168 ore), și nu la norma didactică,după cum se proceda anterior, după normele metodologice din 2018 care calculau plata orară după un coeficient specific normei de predare (de exemplu, 1/72 pentru norma de 18 ore).

Mai exact, un profesor cu grad didactic II și salariu brut de 5.854 lei câștiga înainte circa 47 lei net pe oră, în timp ce, din toamna lui 2025, suma scade la 20–22 lei net. Cu toate acestea, salariile de bază au fost majorate în 2025 cu aproximativ 20–25% față de 2023, în cadrul reformei salariale din educație.

Veniturile mai diferă și funcție de experiență și grad didactic. Sumele de mai jos sunt nete și pot să varieze în funcție de județ, școală și ultimele ajustări legislative.

1. Profesor debutant (0–3 ani vechime)

Salariu de bază: 3.500 – 4.200 lei

Cu dirigenție/ore suplimentare: până la 4.500 lei

2. Profesor cu grad didactic II (5–10 ani experiență)

Salariu de bază: 4.500 – 5.300 lei

Cu dirigenție: până la 5.700 lei

3. Profesor cu grad didactic I (10–15 ani experiență)

Salariu de bază: 5.500 – 6.500 lei

Cu sporuri: 6.800 – 7.200 lei

4. Profesor cu peste 25 de ani vechime și grad I

Salariu de bază: 6.800 – 7.500 lei

Cu gradație de merit și dirigenție: peste 8.000 lei

Dacă sistemul public, salariile sunt reglementate strict prin lege și influențate de sporuri, stabilitate și avantajele conexe: tichete de vacanță, decont de transport, zile libere suplimentare, la învățământul privat situația este mult mai variabilă. Deși unele școli private de elită pot depăși grila de salarizare a statului, multe unități oferă salarii mai mici, compensând prin condiții moderne și programe educaționale flexibile.

