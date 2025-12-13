Prima pagină » Actualitate » Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu

13 dec. 2025, 10:45, Actualitate
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Profesia de dascăl rămâne una dintre cele mai respectate. Dar cu toate acestea, în România, remunerația profesorilor rămâne modestă în comparație cu țări ca Germania, Luxembrurg, Danemarca, Austria sau Franța, unde statutul și salarizarea sunt mai ridicate.

În România, salariile profesorilor sunt stabilite în baza grilei de salarizare din sistemul public, iar veniturile diferă în funcție de gradul didactic, vechime și tipul unității de învățământ. La acestea, se adaugă sporuri specifice, precum dirigenția, gradația de merit sau plata suplimentară pentru activități extracurriculare.

Începând cu 1 septembrie 2025, profesorii debutanți sau suplinitori ajung fie plătiți cu circa 22 lei net pe oră pentru orele predate în regim de plată cu ora” (PCO), o sumă echivalentă cu remunerația unui zilier necalificat, conform Edupedu.

Scăderea vine ca urmare a Legii 141/2025 (Legea Bolojan”), care modifică radical modul de calcul al tarifului orar. Noua formulă raportează salariul brut la numărul mediu de ore lucrătoare dintr-o lună (165–168 ore), și nu la norma didactică,după cum se proceda anterior, după normele metodologice din 2018 care calculau plata orară după un coeficient specific normei de predare (de exemplu, 1/72 pentru norma de 18 ore).

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Mai exact, un profesor cu grad didactic II și salariu brut de 5.854 lei câștiga înainte circa 47 lei net pe oră, în timp ce, din toamna lui 2025, suma scade la 20–22 lei net. Cu toate acestea, salariile de bază au fost majorate în 2025 cu aproximativ 20–25% față de 2023, în cadrul reformei salariale din educație.

Veniturile mai diferă și funcție de experiență și grad didactic. Sumele de mai jos sunt nete și pot să varieze în funcție de județ, școală și ultimele ajustări legislative.

1. Profesor debutant (0–3 ani vechime)

Salariu de bază: 3.500 – 4.200 lei

Cu dirigenție/ore suplimentare: până la 4.500 lei

2. Profesor cu grad didactic II (5–10 ani experiență)

Salariu de bază: 4.500 – 5.300 lei

Cu dirigenție: până la 5.700 lei

3. Profesor cu grad didactic I (10–15 ani experiență)

Salariu de bază: 5.500 – 6.500 lei

Cu sporuri: 6.800 – 7.200 lei

4. Profesor cu peste 25 de ani vechime și grad I

Salariu de bază: 6.800 – 7.500 lei

Cu gradație de merit și dirigenție: peste 8.000 lei

Dacă sistemul public, salariile sunt reglementate strict prin lege și influențate de sporuri, stabilitate și avantajele conexe: tichete de vacanță, decont de transport, zile libere suplimentare, la învățământul privat situația este mult mai variabilă. Deși unele școli private de elită pot depăși grila de salarizare a statului, multe unități oferă salarii mai mici, compensând prin condiții moderne și programe educaționale flexibile.

Autorul recomandă:

Tabel salarii | Ce SALARIU ar trebui să primești în 2025 pentru meseria ta, în funcție de orașul din România în care lucrezi

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”
09:30
Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem
09:00
Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau”
08:30
Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau”
CINEMA Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025
08:05
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile, de văzut cu întreaga familie, în decembrie 2025
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O navă spațială NASA de pe orbita planetei Marte s-a deconectat în mod misterios
ANALIZA de 10 Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
10:00
Strategiile de securitate națională ale SUA și povestea celor doi Trump. Spre deosebire de anul 2017, liderul de la Casa Albă s-a asigurat, acum, că administrația vorbește „pe limba sa”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
10:00
Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor
09:57
Cum trăiește un pensionar din România comparativ cu unul din Europa. În timp ce pensiile românilor îngheață, vecinii caută soluții, iar Vestul investește în confortul seniorilor
METEO Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
09:28
Singurele orașe din România în care va ninge de Crăciun. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
GÂNDUL GREEN Acordul de la Paris împlinește 10 ani. Unde ne aflăm, din punct de vedere climatic, la finalul anului 2025 și care sunt „punctele critice”
09:00
Acordul de la Paris împlinește 10 ani. Unde ne aflăm, din punct de vedere climatic, la finalul anului 2025 și care sunt „punctele critice”
SPORT Rapid – Oțelul e ultimul meci din Giulești în acest an. Obiectivul echipei lui Costel Gâlcă
08:43
Rapid – Oțelul e ultimul meci din Giulești în acest an. Obiectivul echipei lui Costel Gâlcă

Cele mai noi