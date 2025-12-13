Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

„Potrivit tuturor informațiilor publicate de presă și, desigur, verificate, mini-demonstrațiile anti-justiție, umflate de presa tefelistă la niveluri de uriașe demonstrații, au avut drept țintă sau au avut drept strigăt „Jos Predoiu”, adică „Jos, Cătălin Predoiu, minstru de interne, prim vicepreședinte al PNL și vicepremier”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

„De asemenea, o comunitate Declic, adică eu înțeleg, prin comunitate, că își impart nevestele, nepoatele, cumnatele, a strâns deja o petiție pentru demiterea de urgență a lui Predoiu. A strâns peste 11.000 de semnături. De asemenea, liderii USR, Cristian Ghinea, Stelian Ion, ONG-uri au cerut explicit demiterea lui Cătălin Predoiu.

Demieterea unui personaj atât de important ridică întrebarea: de ce să fie demis? Și răspunsul este: cică în dubiosul film artistic, că nu este documentar, e un film artistic, unde apare și un nou gen de gazetărie: interviu reconstituit. Film artistic, acesta, Justiția Capturată, pentru că foarte multe elemente de film de spionaj, adică mulți dintre cei de acolo vorbesc cu fața acoperită și vocea distorsionată, ca nu cumva să-i audă, să-i identifice Lia Savonea și să îi trimită în Siberia. Că oamenilor, procurori, magistrați, le este frică.

Acest film artistic legitimat în chip iresponsabil de TVR-ul condus de bolojenista Adriana Săftoiu, a stârnit emoții arătând că Cătălin Predoiu este principalul responsabil de capturarea justiției, pentru că, el ar fi elaborat și ar fi impus legile Justiției din 2022. Despre Cătălin Predoiu am o părere proastă, nu cred că există demnitar din actualul regim care să fi fost atât de criticat de mine. Totuși, eu sunt un om cu bun simț: legile Justiției din 2022 au fost condiții (elaborarea și votarea lor) pentru ca să scăpăm de mecanismul ăla de control al UE, MCV. Domnul Cătălin Predoiu este un personaj puternic, dar nu atât de puternic încât să impună întregului guvern elaborarea proiectului, Parlamentului votarea legilor și președintelui de atunci, Klaus Iohannis, promulgarea legilor.

S-a văzut încă o dată caracterul mai mult decât dubios al acestui film artistic de două ore, dar și caracterul, la un moment dat penal, pentru că nu poți să acuzi un ministru de la vremea respectivă că el e responsabil de legile respective, care legi au dus la capturarea justiției de către corupți. În realitate, acest film care a stârnit, l-a tulburat atât de tare pe Cristian Tudor Popescu încât a uitat să–și ia pastilele, pe mulți influenceri și pe niște tineri și tinere tefeliști să iasă în stradă, este o parte a unei operațiuni de Compromitere a lui Cătălin Predoiu, un mare concurent al lui Ilie Bolojan, inclusiv la funcția de premier.

E greu de crezut dacă va fi demis pentru asta Cătălin Predoiu, dar e limpede că practic imposibil de acum încolo ca domnia sa să mai intre într-un calcul de premier, care a fost și scopul acestei operațiuni – punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu de către sistemul care este în spatele lui Ilie Bolojan”, mai spune scriitorul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”