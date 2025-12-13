Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

Ion Cristoiu: Operațiunea Punerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu

13 dec. 2025, 10:58, Pastila lui Cristoiu

Potrivit tuturor informațiilor publicate de presă și, desigur, verificate, mini-demonstrațiile anti-justiție, umflate de presa tefelistă la niveluri de uriașe demonstrații, au avut drept țintă sau au avut drept strigăt Jos Predoiu”, adică Jos, Cătălin Predoiu, minstru de interne, prim vicepreședinte al PNL și vicepremier”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal.

„De asemenea, o comunitate Declic, adică eu înțeleg, prin comunitate, că își impart nevestele, nepoatele, cumnatele, a strâns deja o petiție pentru demiterea de urgență a lui Predoiu. A strâns peste 11.000 de semnături. De asemenea, liderii USR, Cristian Ghinea, Stelian Ion, ONG-uri au cerut explicit demiterea lui Cătălin Predoiu.

Demieterea unui personaj atât de important ridică întrebarea: de ce să fie demis? Și răspunsul este: cică în dubiosul film artistic, că nu este documentar, e un film artistic, unde apare și un nou gen de gazetărie: interviu reconstituit. Film artistic, acesta, Justiția Capturată, pentru că foarte multe elemente de film de spionaj, adică mulți dintre cei de acolo vorbesc cu fața acoperită și vocea distorsionată, ca nu cumva să-i audă, să-i identifice Lia Savonea și să îi trimită în Siberia. Că oamenilor, procurori, magistrați, le este frică.

Acest film artistic legitimat în chip iresponsabil de TVR-ul condus de bolojenista Adriana Săftoiu, a stârnit emoții arătând că Cătălin Predoiu este principalul responsabil de capturarea justiției, pentru că, el ar fi elaborat și ar fi impus legile Justiției din 2022. Despre Cătălin Predoiu am o părere proastă, nu cred că există demnitar din actualul regim care să fi fost atât de criticat de mine. Totuși, eu sunt un om cu bun simț: legile Justiției din 2022 au fost condiții (elaborarea și votarea lor) pentru ca să scăpăm de mecanismul ăla de control al UE, MCV. Domnul Cătălin Predoiu este un personaj puternic, dar nu atât de puternic încât să impună întregului guvern elaborarea proiectului, Parlamentului votarea legilor și președintelui de atunci, Klaus Iohannis, promulgarea legilor.

S-a văzut încă o dată caracterul mai mult decât dubios al acestui film artistic de două ore, dar și caracterul, la un moment dat penal, pentru că nu poți să acuzi un ministru de la vremea respectivă că el e responsabil de legile respective, care legi au dus la capturarea justiției de către corupți. În realitate, acest film care a stârnit, l-a tulburat atât de tare pe Cristian Tudor Popescu încât a uitat săși ia pastilele, pe mulți influenceri și pe niște tineri și tinere tefeliști să iasă în stradă, este o parte a unei operațiuni de Compromitere a lui Cătălin Predoiu, un mare concurent al lui Ilie Bolojan, inclusiv la funcția de premier.

E greu de crezut dacă va fi demis pentru asta Cătălin Predoiu, dar e limpede că practic imposibil de acum încolo ca domnia sa să mai intre într-un calcul de premier, care a fost și scopul acestei operațiunipunerea cu botul pe labe a lui Cătălin Predoiu de către sistemul care este în spatele lui Ilie Bolojan”, mai spune scriitorul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum se întoarcă la perioada anterioară

Recomandarea video

Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O substanță din ciocolata neagră ar putea încetini îmbătrânirea
Gândul de Vreme Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
13:16
Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
13:10
Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
VIDEO Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
13:03
Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
SPORT Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
12:23
Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
EXCLUSIV Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
12:00
Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri

Cele mai noi