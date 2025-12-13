Prima pagină » Social » IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii

IMAGINI. La 36 de ani de la Revoluție, urmașii păunilor lui Nicolae Ceaușescu se plimbă încă liberi prin grădina reședinței din Primăverii

Oana Zvobodă
13 dec. 2025, 10:29, Social
În grădina reședinței din cartierul Primăverii, păunii se plimbă liberi, la fel ca în vremea lui Nicolae Ceaușescu. Păsările de azi ar reprezenta a șasea sau a șaptea generație de urmași ale celor de atunci. Liderul comunist ar fi adus păunii din Japonia, fiind pasărea lui preferată.

Interesul pentru păuni se vede peste tot în locuința familiei Ceaușescu. Tablouri, tapete și mozaicuri care înfățișează înaripatele se regăsesc în reședință.

Acum, păsările atrag privirile vizitatorilor și trezesc curiozitatea celor care ajung pentru prima dată în Casa Ceaușescu.

Carpetă din reședința soților Ceaușescu

Se spune că specia de la Palatul Primăverii este Pavo cristatus. Conform site-ului Encyclopedia of Life, greutatea medie a păsării este de 4 kilograme, iar cel mai lung individ măsurat a avut, cu tot cu coadă, 2,12 metri.

Păunii sunt renumiți pentru coada extravagantă a masculului folosită în procesul de curtare a femelei. Penajul bogat, însă îl face pe mascul să zboare cu greutate, doar distanțe scurte. Pe de altă parte, femela este de culoare maro cu tonuri gri, puii fiind gălbui spre maro.

Păunii din Primăverii

Urmașii păunilor lui Ceaușescu sunt hrăniți de administratorii Palatului Primăverii, în fiecare zi, cu boabe de grâu și de porumb, dar și cu semințe de floarea soarelui. Chiar dacă pot zbura în voie, păunii nu părăsesc reședința familiei Ceaușescu. Rareori, aceștia ar zbura și prin vecini, dar se întorc mereu la „cuib”.

