Strategiile de Securitate Națională (NSS), emise de administrațiile prezidențiale americane la fiecare patru ani, nu sunt, în general, prea mediatizate. Totuși, constituie eforturi serioase – și adesea greoaie – de a prioritiza preocupările majore de securitate ale SUA. În cel mai bun caz, acestea descriu apoi un plan pentru a aborda aceste preocupări.

„Merită menționat faptul că o mare parte din discuțiile paralele de la cea de-a douăzeci și treia ediție a Forumului de la Doha din weekendul trecut – inclusiv cele ale unei combinații picante formată din Donald J. Trump Jr. și fostul secretar de stat Hillary Clinton – s-au concentrat pe așa-numitul NSS și pe natura sa intenționat neconvențională și provocatoare”, notează Frederick Kempe, președinte și director executiv al Atlantic Council.

Noua NSS, lansată la sfârșitul săptămânii trecute, este semnificativ nu doar prin detaliile picante ale viziunii sale asupra lumii, continuă Kempe.

„Este probabil și mai convingător prin perspectivele pe care le oferă asupra psihologiei celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, în comparație cu prima sa NSS, lansată în decembrie 2017, la sfârșitul primului an al primului său mandat”, susține acesta.

„De-a lungul primei președinții a lui Trump, cabinetul său a acționat adesea pentru a limita impulsurile președintelui”

Cea mai nouă strategie de securitate națională a SUA îl prezintă pe Trump „dezlănțuit”, în timp ce prima îl prezintă pe Trump în postura de lider „constrâns”, consideră Frederick Kempe.

„Este corect să considerăm prima Strategie de Securitate Națională (NSS) a lui Trump ca un efort instituțional depus de ceea ce Trump ar numi statul profund pentru a-și traduce instinctele disruptive în ortodoxie strategică.

A fost elaborată sub conducerea consilierului pentru securitate națională de atunci, HR McMaster, când Trump nu își perfecționase încă propriile opinii. Cuvântul tarife, de exemplu, nu apare niciodată.

Documentul din 2017 a promovat conceptul acum familiar de „competiție între marile puteri” prin promovarea Chinei ca rival strategic.

De asemenea, a reafirmat valoarea durabilă a NATO «ca unul dintre marile noastre avantaje față de concurenții noștri», prin reafirmarea angajamentului SUA față de Articolul 5 din Tratatul de la Washington, care angajează Statele Unite la o apărare comună.

La acea vreme, diplomații străini au glumit că documentul a articulat interesele SUA mai bine decât o făcuse Trump.

Ce contrast cu noul NSS al lui Trump, care se citește mai puțin ca statul profund și mai mult ca un Trump care transpune birocrația securității naționale în viziunea sa asupra lumii.

Pentru prima dată într-un document oficial de strategie al SUA, Europa este descrisă ca fiind confruntată cu amenințarea «ștergerii civilizației».

Emisfera vestică este ridicată la rang de prioritate existențială. NSS ridică, de asemenea, cultura americană la rang de preocupare strategică, căutând „restaurarea și revigorarea sănătății spirituale și culturale americane, fără de care securitatea pe termen lung este imposibilă”.

Comparația dintre cele două documente surprinde povestea a doi Trump. Trump, aflat la primul mandat, a ales lideri ai securității naționale care și-au descoperit și înțeles rolul de a-l domestici și a-l ține sub control. Strategia rezultată a reflectat dorința instituționaliștilor de stabilitate.

De-a lungul primei președinții a lui Trump, cabinetul său a acționat adesea pentru a limita impulsurile președintelui și convingerile bazei sale MAGA”, continuă Frederick Kempe.

NSS-ul lui Trump nu este pe placul lui Hillary Clinton

Trump 2.0, scrie președintele și directorul executiv al Atlantic Council, guvernează alături de o echipă de securitate națională mult mai loială și mai strâns aliniată, care își urmărește sarcina de a-l „dezlănțui” pe Trump și de a-i canaliza viziunea.

Dacă NSS din anul 2017 i-a impus președintelui limbajul establishmentului de la Washington, Trump s-a asigurat acum că administrația vorbește pe limba sa.

Fiul lui Trump, Donald Trump Jr. – Don Jr. -, a avut sarcina de a disemina mesajul președintelui la Forumul de la Doha, o importantă reuniune anuală a liderilor și experților internaționali. Don Jr. a celebrat geniul tatălui său. „Ceea ce este bun la tatăl meu și ceea ce este unic la el este că nu știi ce va face”, a spus el . „Faptul că nu este previzibil… îi obligă pe toți să acționeze într-un mod onest din punct de vedere intelectual.”

„În ceea ce privește problema în care președintele a fost deosebit de imprecis, cea a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, Don Jr. a recunoscut că tatăl său ar putea foarte bine să părăsească Kievul – și tocmai acest nivel de incertitudine într-o chestiune de o importanță strategică atât de centrală îi îngrijorează atât de profund pe mulți aliați ai SUA.

Don Jr. l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru corupția din țara sa, despre care a spus că este mai mare decât cea din Rusia. «Din cauza războiului», a spus el, «și pentru că este unul dintre cei mai mari specialiști în marketing din toate timpurile, Zelenski a devenit o zeitate la limită, mai ales în stânga, unde nu putea greși cu nimic, era ireproșabil».

Tot la Doha, Hillary Clinton – într-un interviu acordat lui Ravi Agrawal de la Foreign Policy , în cadrul criticilor mai moderate pe care liderii americani le folosesc în mod tradițional atunci când vorbesc în străinătate – a declarat că NSS-ul lui Trump nu este pe placul meu.

Ea a vorbit cu îngrijorare că NSS semnalează o mare îndepărtare de alianțele caracteristice politicii noastre externe și de puterea noastră în influențarea evenimentelor globale.

Hillary Clinton a criticat «critica foarte puternică la adresa Europei – în special a deschiderii și a componenței populației sale. Aceasta este o diviziune inutilă între noi și țările cu care avem multe în comun și care sunt necesare pentru securitatea noastră».

Hillary Clinton a acuzat că Statele Unite conduse de Trump au susținut invazia Rusiei în Ucraina, criticându-l rareori pe președintele rus Vladimir Putin pentru războiul brutal pe care l-a purtat împotriva poporului ucrainean și încercând să-i constrângă pe ucraineni să accepte un acord de pace care i-ar lăsa vulnerabili la alte activități rusești”, continuă Frederick Kempe.

NSS 2017 vs. NSS 2025. Diferențe strategice

Cel mai izbitor contrast dintre cele două documente ale lui Trump îl reprezintă primele paragrafe despre Europa, din ambele documente.

„În 2017, NSS a precizat: «O Europă puternică și liberă este de o importanță vitală pentru Statele Unite. Suntem legați de angajamentul nostru comun față de principiile democrației, libertății individuale și statului de drept. Împreună, am reconstruit Europa de Vest după al Doilea Război Mondial și am creat instituții care au produs stabilitate și bogăție de ambele părți ale Atlanticului. Astăzi, Europa este una dintre cele mai prospere regiuni din lume și cel mai important partener comercial al nostru».

Să trecem rapid la 2025 : «Oficialii americani s-au obișnuit să considere problemele europene în termeni de cheltuieli militare insuficiente și stagnare economică», se arată în NSS. «Există un adevăr în acest sens, dar problemele Europei sunt și mai profunde» .

Se mai menținează că ponderea Europei continentale în produsul intern brut global a scăzut la 14% astăzi, față de 25% în 1990, ca urmare a reglementărilor naționale și transnaționale care subminează creativitatea și hărnicia.

Dar acest declin economic este eclipsat de perspectiva reală și mai dură a «ștergerii civilizației».

Ceea ce diferențiază, de asemenea, noul NSS este hagiografia acum familiară a lui Trump și explicația din spatele accentului său actual pe instaurarea păcii, care a început cu Acordurile Abraham din primul său mandat, dar a devenit o temă principală a lui Trump 2.0 și a cursei sale deschise pentru Premiul Nobel pentru Pace”, explică Frederick Kempe.

Matthew Turpin: „Nu numai că nu ne putem permite să ignorăm Europa, dar acest lucru ar fi autodistructiv”

Matthew Turpin, care a ocupat funcția de director pentru China în prima administrație Trump, critică „hiperventilația” presei față de noul NSS și a găsit numeroase dovezi în document că administrația încă prețuiește Europa, nu abandonează Ucraina și are toate motivele să acorde prioritate emisferei vestice.

Secțiunea NSS despre Europa este intitulată „Promovarea măreției europene”, subliniază el, și afirmă că „Europa rămâne vitală din punct de vedere strategic și cultural pentru Statele Unite”.

NSS precizează: „Scopul nostru ar trebui să fie să ajutăm Europa să își corecteze traiectoria actuală. Vom avea nevoie de o Europă puternică care să ne ajute să concurăm cu succes și care să lucreze concertat cu noi pentru a împiedica orice adversar să domine Europa.”

NSS, scrie Turpin, „este o critică la adresa unui coechipier pasiv-agresiv care nu își face treaba. Este un apel către un aliat de a «fi mai bun»”.

În noua strategie națională a SUA se afirmă că Trump dorește să pună capăt ostilităților din Ucraina „pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, precum și pentru a permite reconstrucția post-ostilități a Ucrainei pentru a-i permite supraviețuirea ca stat viabil”.

Adăugați: „Nu numai că nu ne putem permite să ignorăm Europa, dar acest lucru ar fi autodistructiv pentru ceea ce își propune această strategie”, spune Matthew Turpin.

Documentele nu fac istorie singure

Adevărul este că documentele nu fac istorie singure, mai scrie președintele Atlantic Council în analiza sa. Liderii o fac – prin modul în care le produc și acționează pe baza lor.

„Acest lucru este cu atât mai adevărat în cea de-a doua administrație Trump, unde conducerea executivă a devenit atât de crucială pentru elaborarea politicilor, reducând greutatea procesului inter-agenții obișnuit. Am auzit un oficial de rang înalt referindu-se la spațiul dintre urechile președintelui ca fiind cel mai important metru pătrat de teritoriu geopolitic din lume.

Așadar, marchează NSS-ul din 2025 un punct de inflexiune în modul în care Statele Unite abordează provocările globale?

Asta depinde, așa cum a spus odată fostul prim-ministru britanic Harold Macmillan ca răspuns la un reporter: «Evenimente, dragă băiete, evenimente», și de modul în care Trump le conduce și răspunde la ele.

Mulți alegători republicani semnalează că vor ca Trump să se concentreze mai mult pe problemele interne pe care le-a abordat în candidatură, în special costul vieții.

Dar, consideră ei, Trump a dobândit acum un gust mai profund pentru politica externă pe care va dori să-l dezvolte, concentrându-se pe moștenirea sa.

«În timp ce alte țări se agață de trecutul învechit», a spus Reagan la sfârșitul celui de-al doilea mandat, «aici, în America, insuflăm viață viselor. Creăm viitorul, iar lumea ne urmează în ziua de mâine».

Reagan este, de asemenea, bine cunoscut pentru versiuni ale zicalei, atribuită inițial președintelui Harry Truman, «Nu există limită la cantitatea de bine pe care o poți face dacă nu-ți pasă cui i se cuvine meritul».

Președinția lui Trump este un punct de inflexiune american, iar în privința asta nu există nicio îndoială, dar ceea ce este imprevizibil – aspectul tatălui său pe care Don Jr. îl admiră atât de mult – este direcția în care se va îndrepta.

NSS a oferit muzica de atmosferă la sfârșitul perioadei de seară pentru ultimii trei ani ai președinției lui Trump”, încheie Frederick Kempe analiza publicată de Atlantic Council.

