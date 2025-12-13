Strategiile de Securitate Națională (NSS), emise de administrațiile prezidențiale americane la fiecare patru ani, nu sunt, în general, prea mediatizate. Totuși, constituie eforturi serioase – și adesea greoaie – de a prioritiza preocupările majore de securitate ale SUA. În cel mai bun caz, acestea descriu apoi un plan pentru a aborda aceste preocupări.
„Merită menționat faptul că o mare parte din discuțiile paralele de la cea de-a douăzeci și treia ediție a Forumului de la Doha din weekendul trecut – inclusiv cele ale unei combinații picante formată din Donald J. Trump Jr. și fostul secretar de stat Hillary Clinton – s-au concentrat pe așa-numitul NSS și pe natura sa intenționat neconvențională și provocatoare”, notează Frederick Kempe, președinte și director executiv al Atlantic Council.
Noua NSS, lansată la sfârșitul săptămânii trecute, este semnificativ nu doar prin detaliile picante ale viziunii sale asupra lumii, continuă Kempe.
„Este probabil și mai convingător prin perspectivele pe care le oferă asupra psihologiei celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, în comparație cu prima sa NSS, lansată în decembrie 2017, la sfârșitul primului an al primului său mandat”, susține acesta.
Cea mai nouă strategie de securitate națională a SUA îl prezintă pe Trump „dezlănțuit”, în timp ce prima îl prezintă pe Trump în postura de lider „constrâns”, consideră Frederick Kempe.
„Este corect să considerăm prima Strategie de Securitate Națională (NSS) a lui Trump ca un efort instituțional depus de ceea ce Trump ar numi statul profund pentru a-și traduce instinctele disruptive în ortodoxie strategică.
La acea vreme, diplomații străini au glumit că documentul a articulat interesele SUA mai bine decât o făcuse Trump.
Comparația dintre cele două documente surprinde povestea a doi Trump. Trump, aflat la primul mandat, a ales lideri ai securității naționale care și-au descoperit și înțeles rolul de a-l domestici și a-l ține sub control. Strategia rezultată a reflectat dorința instituționaliștilor de stabilitate.
De-a lungul primei președinții a lui Trump, cabinetul său a acționat adesea pentru a limita impulsurile președintelui și convingerile bazei sale MAGA”, continuă Frederick Kempe.
Trump 2.0, scrie președintele și directorul executiv al Atlantic Council, guvernează alături de o echipă de securitate națională mult mai loială și mai strâns aliniată, care își urmărește sarcina de a-l „dezlănțui” pe Trump și de a-i canaliza viziunea.
Dacă NSS din anul 2017 i-a impus președintelui limbajul establishmentului de la Washington, Trump s-a asigurat acum că administrația vorbește pe limba sa.
Fiul lui Trump, Donald Trump Jr. – Don Jr. -, a avut sarcina de a disemina mesajul președintelui la Forumul de la Doha, o importantă reuniune anuală a liderilor și experților internaționali. Don Jr. a celebrat geniul tatălui său. „Ceea ce este bun la tatăl meu și ceea ce este unic la el este că nu știi ce va face”, a spus el . „Faptul că nu este previzibil… îi obligă pe toți să acționeze într-un mod onest din punct de vedere intelectual.”
„În ceea ce privește problema în care președintele a fost deosebit de imprecis, cea a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, Don Jr. a recunoscut că tatăl său ar putea foarte bine să părăsească Kievul – și tocmai acest nivel de incertitudine într-o chestiune de o importanță strategică atât de centrală îi îngrijorează atât de profund pe mulți aliați ai SUA.
Don Jr. l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru corupția din țara sa, despre care a spus că este mai mare decât cea din Rusia. «Din cauza războiului», a spus el, «și pentru că este unul dintre cei mai mari specialiști în marketing din toate timpurile, Zelenski a devenit o zeitate la limită, mai ales în stânga, unde nu putea greși cu nimic, era ireproșabil».
Hillary Clinton a acuzat că Statele Unite conduse de Trump au susținut invazia Rusiei în Ucraina, criticându-l rareori pe președintele rus Vladimir Putin pentru războiul brutal pe care l-a purtat împotriva poporului ucrainean și încercând să-i constrângă pe ucraineni să accepte un acord de pace care i-ar lăsa vulnerabili la alte activități rusești”, continuă Frederick Kempe.
Cel mai izbitor contrast dintre cele două documente ale lui Trump îl reprezintă primele paragrafe despre Europa, din ambele documente.
„În 2017, NSS a precizat: «O Europă puternică și liberă este de o importanță vitală pentru Statele Unite. Suntem legați de angajamentul nostru comun față de principiile democrației, libertății individuale și statului de drept. Împreună, am reconstruit Europa de Vest după al Doilea Război Mondial și am creat instituții care au produs stabilitate și bogăție de ambele părți ale Atlanticului. Astăzi, Europa este una dintre cele mai prospere regiuni din lume și cel mai important partener comercial al nostru».
Ceea ce diferențiază, de asemenea, noul NSS este hagiografia acum familiară a lui Trump și explicația din spatele accentului său actual pe instaurarea păcii, care a început cu Acordurile Abraham din primul său mandat, dar a devenit o temă principală a lui Trump 2.0 și a cursei sale deschise pentru Premiul Nobel pentru Pace”, explică Frederick Kempe.
Matthew Turpin, care a ocupat funcția de director pentru China în prima administrație Trump, critică „hiperventilația” presei față de noul NSS și a găsit numeroase dovezi în document că administrația încă prețuiește Europa, nu abandonează Ucraina și are toate motivele să acorde prioritate emisferei vestice.
Secțiunea NSS despre Europa este intitulată „Promovarea măreției europene”, subliniază el, și afirmă că „Europa rămâne vitală din punct de vedere strategic și cultural pentru Statele Unite”.
În noua strategie națională a SUA se afirmă că Trump dorește să pună capăt ostilităților din Ucraina „pentru a stabiliza economiile europene, a preveni escaladarea sau extinderea neintenționată a războiului și a restabili stabilitatea strategică cu Rusia, precum și pentru a permite reconstrucția post-ostilități a Ucrainei pentru a-i permite supraviețuirea ca stat viabil”.
Adăugați: „Nu numai că nu ne putem permite să ignorăm Europa, dar acest lucru ar fi autodistructiv pentru ceea ce își propune această strategie”, spune Matthew Turpin.
Adevărul este că documentele nu fac istorie singure, mai scrie președintele Atlantic Council în analiza sa. Liderii o fac – prin modul în care le produc și acționează pe baza lor.
„Acest lucru este cu atât mai adevărat în cea de-a doua administrație Trump, unde conducerea executivă a devenit atât de crucială pentru elaborarea politicilor, reducând greutatea procesului inter-agenții obișnuit. Am auzit un oficial de rang înalt referindu-se la spațiul dintre urechile președintelui ca fiind cel mai important metru pătrat de teritoriu geopolitic din lume.
«În timp ce alte țări se agață de trecutul învechit», a spus Reagan la sfârșitul celui de-al doilea mandat, «aici, în America, insuflăm viață viselor. Creăm viitorul, iar lumea ne urmează în ziua de mâine».
Reagan este, de asemenea, bine cunoscut pentru versiuni ale zicalei, atribuită inițial președintelui Harry Truman, «Nu există limită la cantitatea de bine pe care o poți face dacă nu-ți pasă cui i se cuvine meritul».
Președinția lui Trump este un punct de inflexiune american, iar în privința asta nu există nicio îndoială, dar ceea ce este imprevizibil – aspectul tatălui său pe care Don Jr. îl admiră atât de mult – este direcția în care se va îndrepta.
NSS a oferit muzica de atmosferă la sfârșitul perioadei de seară pentru ultimii trei ani ai președinției lui Trump”, încheie Frederick Kempe analiza publicată de Atlantic Council.
