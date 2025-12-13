Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”

Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”

Cătălin Costache
13 dec. 2025, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat primul an al celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, afirmând că schimbările generate de acesta sunt ireversibile la nivel global. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a explicat că, spre deosebire de primul mandat, Trump a revenit la Casa Albă mult mai pregătit, însoțit de o echipă completă și cu o strategie clară. Potrivit jurnalistului, transformările politice și geopolitice produse în doar primul an sunt suficient de profunde încât lumea „nu mai are cum să se întoarcă” la paradigma anterioară.

El a subliniat că istoria funcționează în cicluri de distrugere și reconstrucție, iar administrația Trump marchează un astfel de ciclu, cu efecte care vor continua să modeleze ordinea globală.

Ion Cristoiu: „Există un timp al dărâmării și un timp al construirii. Spre deosebire de primul mandat, de data aceasta, Trump nu a mai fost luat prin surprindere, a venit cu o întreagă echipă. Indiferent de rezultatele în practică, numai după acest an, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară. Este o lege a istoriei.”

Ediție integrală

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
10:00
Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”
09:30
Dan Dungaciu: „România joacă iresponsabil în relația cu americanii. Nu avem niciun canal de comunicare cu americanii”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem
09:00
Valentin Stan: Nicușor Dan și lupta cu dezinformarea – dacă ni se spune că nu este adevărat un lucru, noi trebuie să-l credem
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau”
08:30
Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a organizat un binom pentru a scoate din joc politicienii care nu-i conveneau”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „La Bruxelles s-a rupt pentru o zi cordonul sanitar”
08:00
Dan Dungaciu: „La Bruxelles s-a rupt pentru o zi cordonul sanitar”
ACTUALITATE Adrian Severin: „S-a lucrat foarte intens la mișcarea neo-marxistă din Europa, care a implicat mulți bani și lideri slabi”
07:00
Adrian Severin: „S-a lucrat foarte intens la mișcarea neo-marxistă din Europa, care a implicat mulți bani și lideri slabi”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Ce a făcut iubitul Rodicăi Stănoiu după ce a mers la notariat? Poartă un Rolex de peste 30.000€, dar conduce o mașină modestă
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
O substanță din ciocolata neagră ar putea încetini îmbătrânirea
Gândul de Vreme Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
13:16
Weekend însorit în România. Meteorologul ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul: „Temperaturi mai mari decât cele normale perioadei”
DEZVĂLUIRI Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
13:10
Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție: „Mi-a sugerat să mint. Denunț public solicitările”. ONG-ul se delimitează de scandal
VIDEO Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
13:03
Momentul în care prim-ministrul pakistanez își pierde răbdarea: Shehbaz Sharif intră peste Putin și Erdogan
SPORT Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
12:23
Răzvan Pîrcălabu, șeful FR LUPTE din România, este cât se poate de direct: „Putea fi un an și mai bun”
EXCLUSIV Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri
12:00
Avertisment: „Prețurile la fructe, legume și pâine vor exploda, vom ajunge dependenți de importuri.” Economist: „Problema e de parte socială, nu de moralitatea taxei.” Efectul impozitului Bolojan pe sere, solare și silozuri

Cele mai noi