Ion Cristoiu: „După primul an cu Donald Trump, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară”

În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat primul an al celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, afirmând că schimbările generate de acesta sunt ireversibile la nivel global. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a explicat că, spre deosebire de primul mandat, Trump a revenit la Casa Albă mult mai pregătit, însoțit de o echipă completă și cu o strategie clară. Potrivit jurnalistului, transformările politice și geopolitice produse în doar primul an sunt suficient de profunde încât lumea „nu mai are cum să se întoarcă” la paradigma anterioară.

El a subliniat că istoria funcționează în cicluri de distrugere și reconstrucție, iar administrația Trump marchează un astfel de ciclu, cu efecte care vor continua să modeleze ordinea globală.

Ion Cristoiu: „Există un timp al dărâmării și un timp al construirii. Spre deosebire de primul mandat, de data aceasta, Trump nu a mai fost luat prin surprindere, a venit cu o întreagă echipă. Indiferent de rezultatele în practică, numai după acest an, lumea nu mai are cum să se întoarcă la perioada anterioară. Este o lege a istoriei.”

