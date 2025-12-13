Situație periculoasă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii. Gândul a intrat în posesia rezultatelor buletinelor de analize. A fost instituită celula de criză

Situație îngrijorătoare la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” din Iaşi. Şapte din opt probe de apă prelevate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber. Mai exact, valorile înregistrate au ieșit sub limita minimă admisă, potrivit buletinelor de analizele emise de DSP Iaşi. Gândul prezintă documentele care arată că la toate probele de apă, valoarea clorului rezidual liber a ieșit sub 0,1, în condițiile în care pentru a fi validate ca fiind corespunzătoare ar fi trebuit să aibă o valoare mai mare.

Decizii de ultimă oră, după situație de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” din Iași

Alexandru Rogobete, ministerul Sănătății, a anunţat vineri seară că se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” au fost neconforme. A fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis, depășindu-se numărul total de bacterii mezofile.

În acest context, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantități de 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical, pentru a asigura continuitatea activității în condiții de siguranță, până la remedierea completă a situației.

„A fost dispusă, de asemenea, sistarea consumului apei din rețeaua internă a spitalului, până la obținerea unor rezultate conforme”, a precizat Alexandru Drogobete, ministrul Sănătății.

Potrivit sursei citate, 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depăşirea valorilor de referinţă pentru numărul total de bacterii mezofile, iar în 6 din cele 8 probe a fost identificată prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referinţă admis.

“Pentru coordonarea directă a intervenţiei la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iaşi, unde gestionez situaţia împreună cu DSU, ISU şi Prefectul, în cadrul mecanismelor instituţionale de intervenţie”, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

Celulă de criză la nivelul Ministerului Sănătății

La nivelul Ministerului Sănătăţii a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse: spitalele de urgenţă pentru copii din Bucureşti – “Grigore Alexandrescu” şi “Marie Curie”, Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, precum şi alte unităţi sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienţi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi.

”În urma ședinței de urgență desfășurate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, la care au participat reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii Iași și Consiliului Județean Iași, au fost analizate toate datele disponibile și au fost luate decizii ferme, preventive și responsabile, pe baza informațiilor existente la acest moment.

Analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat, în două rânduri, scăderi ale concentrației de clor rezidual liber — parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile — sub limita minim admisă. Această situație a favorizat colonizarea microbiologică a rețelei de apă din spital, motiv pentru care a fost necesară intervenția imediată a autorităților sanitare.

În cursul acestei nopți, am dispus DSP Iași recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice și fizico-chimice din mai multe puncte ale unității sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secții medicale, punct termic), precum și recoltarea de probe microbiologice de pe suprafețe și tegumente, atât de la pacienți, cât și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare și vor fundamenta deciziile ulterioare”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

M ăsurile dispuse în acest moment sunt:

Sistarea intern ărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, precum și limitarea temporară a activității medicale, p ân ă la confirmarea de către DSP a obținerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic și chimic;

Redirec ționarea cazurilor critice din UPU către alte unități sanitare, pentru asigurarea continuității actului medical în condi ții de maximă siguranță;

Aplicarea de urgen ță a unor măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene , urmate de monitorizare și control microbiologic strict.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: