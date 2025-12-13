Dan Dungaciu: „La Alba Iulia, Georgescu s-a întâlnit cu o parte din susținătorii AUR. Jandarmeria a hotărât ca reprezentanții să nu se întâlnească”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a adresat situația de la festivitatea Zilei Naționale organizată la Alba Iulia, unde, spune el, Jandarmeria nu a permis ca grupurile suveraniste să se întâlnească. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a afirmat clar că formațiunea AUR nu dorește să intre la guvernare, ci pledează pentru alegeri anticipate. De asemenea, în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, spune că formațiunea este deschisă și că sunt discuții în interiorul partidului în acest moment privind tactica AUR.

„Nu este în proiecția noastră politică în niciun caz. Soluția pentru România sunt alegerile anticipate. Un Guvern de Coaliție Națională organizează alegeri și te-ai dus în alegeri anticipate. Pe noi ne interesează nu doar intrarea la guvernare, ne interesează să ajungem la putere, ca să zic așa. Sunt două lucruri diferite. Întotdeauna colaborarea din partea Partidului a fost deschisă, să zic așa, firește, deschisă până la capăt. Poate că, la nivel strategic, lucrurile sunt clare. La nivel tactic, suntem într-o discuție. Apropo de ce s-a întâmplat inclusiv la București.”

Analistul politic a vorbit și despre faptul că liderii AUR și Călin Georgescu nu s-au întâlnit la festivitățile organizate la Alba Iulia. Acesta a spus că, invocând chestiuni de securitate, Jandarmeria nu a permis grupurilor suveraniste să se întâlnească. Dungaciu susține că ar fi, de fapt, vorba despre o încercare de creare a unei imagini de divizare a polului suveranist.