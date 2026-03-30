Ion Cristoiu: „Bolojan e obligatoriu să plece, e al USR, nu al Coalitiei. De vina e Grindeanu”

Într-o ediție live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a lansat o analiză dură la adresa lui Ilie Bolojan. Acesta susține că, deși premierul a implementat măsurile de austeritate necesare, a transformat Executivul într-un instrument al USR și a ignorat atât voința populară, cât și ponderea celorlalte partide din Coaliție.



Cristoiu consideră că Bolojan se comportă ca un „premier al USR”, partid căruia i-a oferit o influență disproporționată în ministere, fapt ce contravine votului cetățenilor.

„El trebuie să țină cont de toate partidele din Coaliție, cu atât mai mult de PSD. El este premierul USR și el a impus și miniștrii, și a dat guvernării o nuanță useristă, care nu este voința populară. Îl felicit, a făcut măsurile de austeritate, dar acum e timpul să plece.”

Conform publicistului, pentru ca actuala putere să mai supraviețuiască un an, este nevoie de o schimbare urgentă la vârful Guvernului.